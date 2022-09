VANCOUVER, BC, le 1er sept. 2022 /CNW/ - Voici des nouvelles savoureuses! A&W Canada est heureuse d'annoncer que le 14e Rendez-vous A&W pour stopper la SP, organisé en partenariat avec la Société canadienne de la sclérose en plaques, a dépassé son objectif et a recueilli plus de 1,8 million de dollars en vue de soutenir les personnes atteintes de sclérose en plaques (SP).

Le jeudi 18 août, des Canadiens et des Canadiennes de tout le pays se sont unis en visitant leur restaurant A&W local afin d'amasser des fonds dans le cadre de la journée du Rendez-vous A&W pour stopper la SP, durant laquelle A&W Canada a fait don de 2 $ à la Société canadienne de la sclérose en plaques pour chaque Teen BurgerTM vendu. Ces 14 dernières années, la campagne du Rendez-vous A&W pour stopper la SP a permis de recueillir plus de 19 millions de dollars, et elle continue d'être la plus importante collecte de fonds annuelle organisée par une entreprise au profit de la Société canadienne de la SP.

« La journée du Rendez-vous A&W pour stopper la SP ne pourrait pas avoir lieu sans l'engagement de nos extraordinaires propriétaires de franchises et l'enthousiasme de notre fidèle clientèle », affirme Susan Senecal, présidente-directrice générale des Services alimentaires A&W du Canada Inc. « Nous sommes impressionnés par le succès formidable qu'a remporté la campagne cette année, et nous sommes honorés de continuer à soutenir le travail incroyable de la Société canadienne de la SP. »

Le Québec apporte encore une contribution importante

La participation des Québécois et des Québécoises s'est encore fait sentir lors de cette 14e édition du Rendez-vous A&W pour stopper la SP, et a permis d'amasser 167 000 $. D'un bout à l'autre de la province, l'appel lancé par la Société canadienne de la SP et A&W a été entendu par des milliers de personnes déterminées à changer le cours des choses pour les gens atteints de sclérose en plaques et leurs proches aidants.

« Je tiens à souligner le dévouement des sections locales de la Société canadienne de la SP et de nos ambassadeurs et ambassadrices, qui ont fait preuve d'engagement pour relayer le message et soutenir ainsi les efforts déployés dans les 178 restaurants A&W du Québec. Les équipes d'A&W et de la Société de la SP sont au cœur du succès de cet événement, qui aura un impact direct sur les personnes touchées par la SP », mentionne Louis Adam, directeur général des divisions de l'Atlantique et du Québec de la Société canadienne de la SP.

Sclérose en plaques : il y a de l'espoir

« Malgré les répercussions de la SP sur ma vie, je m'estime tout de même choyé. Chaque jour représente pour moi un cadeau précieux qui m'est offert et que je savoure pleinement. Je me dis souvent que je traverserai la rivière lorsque j'arriverai au pont. Je vous fais part de ma phrase favorite, qui m'aide à persévérer : "Ça aurait pu être pire!" », dit Maxime Trudel, originaire de Shawinigan en Maurice et ambassadeur du Rendez-vous A&W pour stopper la SP, qui a reçu un diagnostic de sclérose en plaques en 2015.

« C'est avec plaisir que je m'engage comme bénévole et que je soutiens des initiatives de collecte de fonds comme le Rendez-vous A&W pour stopper la SP. Les fonds amassés financent la recherche, et la recherche me donne de l'espoir, non seulement pour moi, mais également pour toutes les personnes qui vivent avec la SP. Grâce à la recherche, mon état pourrait se stabiliser, et ma situation actuelle pourrait s'améliorer. »

Pour la sixième année consécutive, Christine Sinclair, médaillée d'or olympique et capitaine de l'équipe nationale féminine de soccer du Canada, s'est investie dans le programme du Rendez-vous A&W pour stopper la SP. Sa mère, Sandra, qui était son entraîneuse de soccer durant son enfance, avait la SP et s'est battue contre cette maladie pendant la plus grande partie de l'enfance de Christine.

« Ma mère était une femme incroyablement forte, et elle demeurera toujours ma source d'inspiration », déclare Christine Sinclair. « Chaque année depuis six ans, j'attends avec impatience de participer à la campagne du Rendez-vous A&W pour stopper la SP, car je sais combien il est crucial de recueillir des fonds pour lutter contre la SP et de sensibiliser les gens à cette maladie au Canada. Merci à l'ensemble du pays d'avoir pris part à l'événement et d'avoir fait de la campagne de cette année un immense succès. Cela représente beaucoup pour les personnes vivant avec la SP et leurs proches, comme moi. »

La SP au Canada

Le Canada affiche l'un des plus hauts taux de sclérose en plaques du monde, étant donné que plus de 90 000 Canadiens et Canadiennes sont aux prises avec cette maladie. La SP est la maladie neurologique la plus répandue parmi les jeunes adultes du Canada. Il s'agit d'une maladie complexe et imprévisible qui se manifeste différemment d'une personne à l'autre. Au nombre des symptômes les plus courants de cette affection figurent la fatigue, des étourdissements, une faiblesse musculaire, des troubles de la sensibilité, l'altération de la vision, des changements d'humeur et des troubles de la fonction cognitive. La cause de la SP demeure inconnue, et il n'existe actuellement aucun remède contre cette maladie, mais les scientifiques en apprennent chaque jour un peu plus au sujet de la SP et sur les façons de prévenir celle-ci. La Société canadienne de la SP offre des programmes et des services aux personnes atteintes de SP et à leur famille, et elle finance des travaux de recherche visant la découverte d'un remède contre cette maladie.

« La 14e édition du Rendez-vous A&W pour stopper la SP a été un succès retentissant », dit Pamela Valentine, présidente et chef de la direction de la Société canadienne de la SP. « La Société de la SP est reconnaissante de ce partenariat de longue date avec la famille A&W, car cette dernière joue un rôle essentiel quant à la sensibilisation de la population à la SP, au soutien des personnes touchées par cette maladie et à la réalisation de progrès importants relativement à la recherche sur la SP. Grâce au soutien que nous apporte A&W par le biais du Rendez-vous A&W pour stopper la SP, nous nous rapprochons de la réalisation de notre vision, à savoir un monde sans SP. »

À propos d'A&W

A&W est fière d'être une entreprise entièrement détenue et exploitée par des intérêts canadiens, et l'une des marques les plus dignes de confiance au pays. En tant que chef de file du secteur de la restauration rapide, nous sommes convaincus qu'il est crucial d'aider notre clientèle à réaliser de petites actions simples dans l'intérêt de la population et de la planète. Qu'il s'agisse de servir du bœuf entièrement nourri à l'herbe, d'offrir des ustensiles réutilisables en restaurant ou de recueillir des fonds pour soutenir les Canadiens et Canadiennes atteints de sclérose en plaques, nous nous employons sans relâche à exercer une influence positive dans les collectivités où nous nous trouvons. A&W, ce sont plus de 1 000 restaurants au pays qui ont à cœur de vous proposer des plats au goût exceptionnel, composés d'ingrédients simples et naturels. Pour plus d'information, visitez le aw.ca.

À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la SP

Le Canada affiche l'un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde. En moyenne, douze personnes au Canada reçoivent un diagnostic de SP chaque jour. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau et moelle épinière). On la considère comme une maladie épisodique, c'est-à-dire qu'elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Elle peut aussi se présenter sous une forme progressive. La SP se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société canadienne de la SP procure du soutien et de l'information aux personnes qui ont la SP ou qui sont touchées par cette maladie et elle défend les droits et les intérêts de ces gens. Elle subventionne par ailleurs la recherche sur la cause et le remède de la SP en vue de nous rapprocher d'un monde sans SP. Pour obtenir plus d'information sur la sclérose en plaques ou sur la Société canadienne de la SP, pour vous impliquer auprès de notre organisme ou pour faire un don afin de soutenir les personnes de notre pays atteintes de SP et leurs proches, rendez-vous à scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268-7582.

Note de la rédaction : Votre restaurant A&W local, une section locale de la Société canadienne de la SP et d'autres partenaires du Rendez-vous A&W pour stopper la SP pourraient vous faire parvenir de l'information supplémentaire sur les résultats de la campagne.

