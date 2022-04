Plus de 25 000 exposants du monde entier présenteront leurs produits dans 50 zones d'exposition réparties dans 16 catégories, en plus d'une zone « vitalisation rurale » désignée pour tous les exposants issus de régions moins développées. Le site officiel du Salon de Canton présentera des expositions et des exposants, des liens pour les entreprises du monde entier, des lancements de nouveaux produits, des salles d'exposition virtuelles, en plus d'offrir des services de soutien aux médias, des événements et des conférences.

Afin d'améliorer l'expérience des participants et favoriser des liens commerciaux plus efficaces, le Salon s'est penché sur l'optimisation continue des fonctions et services, de manière faciliter et soutenir les interactions et les transactions commerciales entre les différentes parties tout en révélant le potentiel des marchés chinois.

Le Salon lance également une série d'événements promotionnels sous différentes formes, afin de promouvoir la coopération entre les entreprises mondiales et les entreprises chinoises. Sous la bannière du Discover Canton Fair with Bee and Honey, des activités accrocheuses orientées autour de 8 thèmes différents seront dévoilées, dans le but de mettre en lumière le développement des entreprises manufacturières intelligentes en Chine. La série d'événements inclut également 50 activités de « passerelle d'échange », auxquelles près de 20 multinationales de premier plan - comme Auchan, Telos, X5 et Koper - et plus de 400 acheteurs professionnels se sont déjà inscrits. Parmi ces activités figurent des pôles de rapprochement visant à mettre en relation des entreprises multinationales avec des fabricants chinois, ainsi que des acheteurs de grappes industrielles chinoises clés avec de marques étrangères.

Des experts en promotion du commerce international, des associations commerciales, ds groupes de réflexion et de fournisseurs de services commerciaux seront également sur place pour partager leurs perspectives sur les politiques commerciales, les tendances du marché, les avantages industriels et plus; mentionnons aussi une allocution de la part d'experts de chez PwC sur l'interprétation des politiques et l'analyse commerciale du PREG, ainsi que la présentation d'un rapport du Groupe SGS sur les derniers développements d'industrie à haute valeur.

Le Salon de Canton est gratuit pour les exposants et les plateformes de commerce électronique transfrontalier qui participent aux événements satellites. Les acheteurs peuvent trouver et partager des occasions d'affaires et favoriser leur développement commun ici .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1783039/20220407194616.jpg

SOURCE Canton Fair

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Celine Zheng, 020-89138620, [email protected]