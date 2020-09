Le 128e Salon de Canton en ligne du 15 au 24 octobre

« La tenue en ligne du Salon de Canton lui permet de poursuivre son rôle à titre de plateforme globale et ouverte pour le commerce extérieur, favorisant le développement stable et sain des échanges extérieurs au cœur d'une période de prévention et de contrôle normalisés des épidémies, et assurant du coup le fonctionnement sans entraves de la chaîne d'approvisionnement et de commerce extérieur. Nous travaillerons d'arrache-pied pour offrir de meilleurs services et commodités aux exposants et acheteurs. Les entreprises et acheteurs, tant chinois qu'étrangers, sont invités à participer activement à l'exposition et à faire des affaires », a déclaré Gao Feng, porte-parole du ministère chinois du Commerce.

Le 128e Salon virtuel de Canton comptera 50 zones d'exposition comprenant 16 catégories de produits, avec une zone de commerce électronique transfrontalière dédiée à la promotion des zones pilotes intégrées dans le but d'améliorer la coopération entre les plateformes de commerce électronique interentreprises.

La plateforme numérique du salon commercial virtuel est assortie de fonctions améliorées et d'un processus d'inscription optimisé pour les acheteurs internationaux. Grâce à des fonctions de recherche plus exhaustives et une interface plus intuitive, ce site Web nouvellement amélioré présente une capacité de navigation plus aisée afin d'accroître l'efficacité de recherche pour les acheteurs et les vendeurs. Des technologies infonuagiques novatrices, des outils en ligne pour des services comme la démonstration de produits en continu, des outils de communication instantanée, des rendez-vous pour les réunions d'affaires et la possibilité de jumelage commercial seront également fournis pour faciliter les processus d'affaires.

Promouvoir le commerce mondial par l'entremise de nouveaux canaux

Le Salon de Canton est un bel exemple de la plus récente et innovante contribution de la Chine à la stabilisation des industries et des chaînes d'approvisionnement mondiales. Alors que les importations et exportations chinoises continuent d'afficher un fort élan de reprise, le Salon vient promouvoir à point nommé le commerce mondial en ouvrant de nouveaux canaux, faisant en sorte de renforcer la coopération économique et commerciale à l'échelle internationale.

Avec l'avènement d'une nouvelle tendance de consommation engendrée par les pratiques de confinement à la maison, le Salon de Canton aidera les entreprises à s'adapter à la nouvelle norme économique, en construisant une plateforme pour le lancement de leurs produits de grande qualité, incluant les appareils électroménagers, les équipements de cuisine et les équipements portatifs d'entraînement chez soi.

La séance d'automne du Salon de Canton 2020 comprendra également des événements sur le thème de la promotion infonuagique, facilitera le développement de nouveaux partenaires mondiaux et inaugurera programmes de soutien conçus pour aider les acheteurs à mieux s'adapter au contexte d'une foire commerciale en ligne.

