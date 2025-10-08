Lavage d'autopatrouilles : accusé de fraude envers la Ville de Lévis

MONTRÉAL, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Un homme de Québec, Abdelaziz Mehamha, est accusé de fraude envers la Ville de Lévis et Lave-Auto Mobile.

Selon l'enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC), entre le 1er janvier 2024 et le 28 février 2025, l'employé de Lave-Auto Mobile aurait augmenté le nombre de véhicules du Service de police de la Ville de Lévis réellement lavés et facturés, fraudant la Ville et son employeur.

Toute personne qui aurait des informations en lien avec une fraude ou un acte de corruption visant une municipalité ou un organisme public est invitée à communiquer avec notre Centrale de dénonciation des actes répréhensibles à l'aide de notre formulaire disponible sur notre site Web ou par téléphone au 1-844-541-UPAC.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

Informations médias : Mathieu Galarneau, Porte-parole, Commissaire à la lutte contre la corruption, Unité permanente anticorruption, [email protected], 514-228-3098 poste 12345