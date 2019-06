Lauréats du Prix de la commissaire à l'information pour l'année 2019

GATINEAU, QC, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - La commissaire à l'information Caroline Maynard a annoncé, aujourd'hui, les lauréats du Prix de la commissaire à l'information. Il s'agit de l'équipe d'Accès à l'information et protection des renseignements personnels du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

« J'ai créé ce prix dans le but de bâtir une relation de collaboration entre le Commissariat et les institutions, mais aussi pour mettre en valeur de meilleures pratiques. Les gagnants de cette année sont des modèles inspirants pour la communauté de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels. Bien que le SCRS ait pour mandat de protéger les secrets afin d'assurer la sécurité du Canada, cette équipe a démontré son engagement à l'égard de la transparence et est digne de recevoir ce prix », a souligné la commissaire Maynard.

Les lauréats, sélectionnés par un comité de l'équipe des enquêtes du Commissariat, sont reconnus pour leur leadership, leur innovation, leur service et leurs efforts pour assurer la collaboration et faciliter les échanges entre le Commissariat et leur institution.

Les prix ont été remis aux lauréats en personne par la commissaire Maynard durant la Semaine nationale de la fonction publique afin de souligner leur travail exceptionnel. Le Prix de la commissaire à l'information a été créé dans le but de souligner le bon travail d'une personne ou d'une équipe d'accès à l'information d'une institution assujettie à la Loi sur l'accès à l'information.

