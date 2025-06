GATINEAU, QC, le 17 juin 2025 /CNW/ - La Commissaire à l'information du Canada, Caroline Maynard, a déposé son huitième rapport annuel au Parlement, lequel met en évidence ses efforts continus en vue de faire respecter le droit d'accès des Canadiens et Canadiennes aux documents gouvernementaux ainsi que l'importance d'une réforme législative.

Le Rapport annuel 2024-2025 décrit brièvement comment les priorités de la Commissaire ont été réalisées dans le cadre de son premier mandat et analyse en détail le travail accompli au cours du dernier exercice. Il souligne les progrès constants visant à améliorer le règlement des plaintes et à réduire l'inventaire des plaintes, en plus de présenter de récentes décisions judiciaires qui clarifient l'interprétation de la loi. Le rapport se penche sur certaines préoccupations, notamment les difficultés persistantes rencontrées par le ministère de la Défense nationale et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Ces préoccupations avaient déjà été examinées dans le cadre d'enquêtes systémiques menées par la Commissaire.

« Alors que j'entame mon second mandat, je continuerai à me consacrer pleinement à protéger le droit d'accès des Canadiens et Canadiennes. Dans le prolongement des progrès réalisés depuis 2018, ma vision renouvelée à l'égard du Commissariat consistera à faire de cette organisation un modèle d'excellence [...] je continuerai à privilégier les résultats, tout en demandant à ce que des modifications soient apportées à la Loi sur l'accès à l'information, lesquelles sont essentielles à un système d'accès qui répond aux attentes de la population », déclare la Commissaire Maynard.

Le Rapport annuel 2024-2025 est accessible sur le site Web du Commissariat à l'information du Canada.

