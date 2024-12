GATINEAU, QC, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Dans une résolution conjointe, les commissaires à l'information et les ombuds fédéral, provinciaux et territoriaux demandent à leurs gouvernements respectifs de donner la priorité à la transparence dès les premières étapes de la conception de nouveaux systèmes, processus administratifs, procédures et modèles de gouvernance. Cette résolution reflète la nécessité d'adopter une nouvelle norme eu égard aux services gouvernementaux et un engagement collectif à favoriser une culture de transparence et de responsabilité à tous les ordres de gouvernement au Canada.

Les autorités de contrôle en matière d'information et de protection de la vie privée de l'ensemble du Canada croient qu'en adhérant à ces huit grands principes, les institutions et organismes publics peuvent renforcer la confiance du public, et veiller à ce que les actions et décisions des gouvernements soient documentées correctement et communiquées dans un esprit de transparence afin d'éviter la mésinformation et la désinformation.

La résolution souligne l'importance de l'accès à l'information pour le bon fonctionnement de la société canadienne et de notre démocratie. Elle incite les gouvernements au Canada à faire preuve de leadership et à faire une priorité de la modernisation des régimes de gouvernance relatifs à l'accès à l'information et à la protection de la vie privée.

Citation de la Commissaire à l'information du Canada

« La transparence est la pierre angulaire d'une saine gouvernance et de la démocratie. En enchâssant la transparence dans le tissu de nos institutions publiques, nous contribuons à établir la confiance entre les Canadiens et Canadiennes et leurs gouvernements, tout en outillant la population afin qu'elle puisse participer activement aux processus de prise de décisions qui façonnent notre société. Cette résolution est une étape majeure en vue de garantir que nos organismes publics font preuve de la transparence et de la responsabilité que la population canadienne attend légitimement d'eux, » a déclaré la Commissaire à l'information du Canada, Caroline Maynard.

Document connexe :

Transparence par défaut - Les autorités de contrôle en matière d'accès à l'information réclament une nouvelle norme pour les services gouvernementaux

SOURCE Commissariat à l'information du Canada

Contact pour les médias : Affaires publiques, Commissariat à l'information, [email protected], 1-800-267-0441 option 4