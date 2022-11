Lauréats des Prix d'excellence de la FCSSQ 2021-2022 - Cinq centres de services scolaires se démarquent par leurs projets porteurs sur le bien-être au service des apprentissages

QUÉBEC, le 21 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires a souligné les projets remarquables de cinq centres de services scolaires sur le bien-être des élèves au service des apprentissages. Le 17 novembre dernier, six Prix d'excellence de la FCSSQ ont été remis aux lauréats lors d'une soirée reconnaissance à laquelle près de 400 personnes ont participé. L'orchestre symphonique de La Camaradière, composée d'élèves aux talents extraordinaires, du 3e au 5e secondaire en concentration musique, a ponctué cette soirée reconnaissance de thèmes musicaux fort appréciés par le public.

« Toutes mes félicitations aux lauréats! Je tiens à saluer leur travail remarquable et l'implication des membres du personnel ayant mis en œuvre ces projets qui ont grandement contribué au bien-être des élèves, et ce, en soutien à leurs apprentissages. Ces initiatives ont également eu des impacts positifs sur la santé du personnel des établissements concernés. Leurs gestes et leur dévouement sont à l'image du réseau public d'éducation, toujours en action pour atteindre un seul but : la réussite des élèves. », a déclaré la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré.

Centre de services scolaire des Hauts-Cantons

Catégorie Préscolaire/Primaire

Le Centre de services scolaire des Hauts-Cantons, de la région de l'Estrie, a reçu un prix dans la catégorie Préscolaire et primaire pour le projet Intervention positive. Ce projet a retenu l'attention du jury compte tenu du nombre de personnes impliquées, soit des membres du personnel et des partenaires, le nombre d'élèves et de parents ciblés, l'impact à long terme de cette initiative sur le développement des compétences sociales et affectives, sur les pratiques de fonctionnement, les stratégies et la gestion interne, et ce, en vue de maintenir l'équilibre et le bien-être de toutes et de tous.

Voir la capsule vidéo : https://youtu.be/t7Okf9iTz3E

Centre de services scolaire de l'Estuaire

Catégorie Secondaire

Le projet Pairs aidants, du Centre de services scolaire de l'Estuaire, de la région de la Côte-Nord, a reçu un prix dans la catégorie Secondaire pour la mise en place d'une initiative à travers laquelle les jeunes sont à la base des solutions d'aide et d'écoute au bénéfice de leurs pairs.

Voir la capsule vidéo : https://youtu.be/nzFV_FzC2_M

Catégorie Formation générale des adultes

Le Centre de services scolaire de l'Estuaire a reçu un autre prix dans la catégorie Formation générale des adultes avec son projet Un appartement dans l'école, un projet porteur au-delà de l'école. L'originalité de cette initiative, son côté pratique sur la vie au-delà du plan académique, la pérennité des bienfaits sur l'élève et la portée sur d'autres clientèles desservies par des partenaires externes du réseau scolaire ont retenu l'attention.

Voir la capsule vidéo : https://youtu.be/uV6mv2aI12A

Centre de services scolaire des Draveurs

Catégorie Formation professionnelle

Le projet Innovation et adaptation au service des apprentissages des élèves, du Centre de services scolaire des Draveurs, de la région de l'Outaouais, a reçu un prix dans la catégorie Formation professionnelle. Grâce à cette initiative, plusieurs outils technologiques ont été exploités afin que les élèves de la formation professionnelle puissent poursuivent leur formation et intégrer le marché du travail le plus rapidement possible. Ce projet s'est notamment démarqué par sa réponse aux besoins des entreprises en manque de main-d'œuvre.

Voir la capsule vidéo : https://youtu.be/rocqZS_jjEs

Centre de services scolaire des Hautes-Rivières

Catégorie Services du centre de services scolaire

Le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières, de la région de la Montérégie, a reçu un prix dans la catégorie Services du centre de services scolaire pour son projet Le Grand BrouillART créatif. Mise en place depuis cinq ans, cette initiative s'est démarquée par son côté rassembleur et porteur sur la construction de l'identité, le développement global des élèves et le sentiment de réalisation pour le personnel.

Voir la capsule vidéo : https://youtu.be/KDAxF-eA1X4

Centre de services scolaire de Laval

Coup de cœur du jury

Pour son côté créatif, inclusif, international et son rayonnement dans les médias grâce aux cinq prix reçus, le projet PROJEXION, du Centre de services scolaire de Laval, a retenu l'attention des membres du comité du jury. Les lauréats ont reçu le prix Coup de cœur du jury, lequel est remis sur une base exceptionnelle.

Voir la capsule vidéo : https://youtu.be/BgxX4RPxfGo

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

