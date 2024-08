Mise à l'honneur du courage, du dévouement et du professionnalisme des récipiendaires, dans notre lutte commune contre les crimes financiers

HALIFAX, NS, le 12 août 2024 /CNW/ - Durant le banquet qui aura lieu ce soir à Halifax dans le cadre de la conférence annuelle de l'Association canadienne des chefs de police, l'Association des banquiers canadiens (ABC) mettra à l'honneur des policiers et des membres des services d'urgence. En fait, l'ABC leur remettra la Médaille d'honneur des banques canadiennes pour action policière méritoire (Médaille) en reconnaissance des efforts exceptionnels qu'ils ont déployés en vue d'enquêter sur des activités criminelles contre des banques et de protéger ainsi les employés et les clients de ces institutions financières.

Lauréats de la Médaille d'honneur des banques canadiennes. (Groupe CNW/Association des banquiers canadiens)

La récompense individuelle revient à un membre du service de police de la ville de Toronto, et la récompense de groupe sera remise à des policiers des villes de Saanich et de Victoria en Colombie‑Britannique, ainsi qu'à des membres de l'équipe d'intervention d'urgence du Grand Victoria (GVERT), des unités de patrouille, de la BC Emergency Communications Services et de la BC Ambulance.

Prix individuel - Le détective Micheal Lane du Service de police de la ville de Toronto , a élaboré un plan pour démanteler un groupe du crime organisé qui s'efforçait d'escroquer des millions de dollars aux institutions financières.





« Les banques ont toujours accordé la priorité au maintien de la stabilité financière et à la protection des renseignements personnels et financiers de leurs clients. Ce soir, nous rendons hommage au dévouement et au professionnalisme des lauréats de la Médaille d'honneur pour leur lutte contre les crimes financiers, a déclaré Anthony G. Ostler, président et chef de la direction de l'Association des banquiers canadiens. Nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration avec les forces de l'ordre et le gouvernement dans ce combat commun contre les activités de fraude et les questions de sécurité en continuelle mutation. »

Les lauréats

Récompense individuelle

Gendarme-détective Micheal Lane

Groupe de lutte contre le crime organisé, Unité des fraudes majeures

Service de police de la ville de Toronto

En 2020, dans le cadre du projet FRIENDS qu'il dirigeait, le gendarme-détective Micheal Lane a entamé une enquête sur un groupe du crime organisé dans la région du Grand Toronto. Ces criminels fraudaient des institutions financières canadiennes, ce qui a entraîné des millions de dollars en pertes.

Le détective Lane a monté un plan basé sur la confiscation d'actifs. Il a également débusqué les entreprises fictives utilisées dans le blanchiment de cet argent volé, et a révélé l'identité des passeurs de fonds au Canada et à l'international. Les efforts du détective Lane dans le cadre du projet Friends ont mené à l'arrestation de sept individus. Jusqu'à présent, 23 accusations ont été portées, deux condamnations prononcées et une entreprise illégale de minage de bitcoins a été fermée. Les enquêtes et les arrestations se poursuivent.

Vu leur portée, les efforts du détective Lane ont eu un impact positif sur le système bancaire canadien ainsi que sur l'économie du pays.

Récompense de groupe

Services de police des villes de Saanich et de Victoria, en Colombie-Britannique



Équipe d'intervention d'urgence du grand Victoria - GVERT

Service de police de la Ville de Saanich

Unité de patrouille de Saanich

Service de police de la Ville de Victoria - Unité de patrouille

BC Emergency Communications Services; E - Comm 911

Ambulanciers de la C.-B.

En 2022, deux suspects armés sont entrés dans la succursale de la Banque de Montréal à Saanich (C.-B.), et ont exigé des billets de banque. Entre clients et employés, 22 personnes se sont retrouvées en danger. Un passant a appelé le 911 auquel a répondu l'équipe d'intervention d'urgence du grand Victoria (GVERT). Des policiers de Saanich et de Victoria venus en renfort ont bouclé la zone pour protéger le public.

Dans un échange de coups de feu, les deux suspects ont été tués et six policiers blessés. Le 7e membre de la GVERT, un soignant qualifié, a administré les traitements vitaux à ses collègues.

Une enquête ultérieure a révélé que la voiture des suspects renfermait de grandes quantités de munitions et d'explosifs qui auraient mené à un plus grand nombre de morts et de blessés. Les membres des services de police de Saanich et de Victoria, dont la GVERT, des unités de patrouille, de la E-Comm Dispatch et de la BC Ambulance, ont risqué leur vie afin de protéger leur collectivité.

Médaille d'honneur des banques canadiennes pour action policière méritoire

Depuis sa création en 1972, la Médaille d'honneur a été remise à près de 300 policiers qui ont fait preuve de bravoure, de dévouement et d'autres réalisations remarquables dignes de mention dans la lutte contre le crime visant le secteur bancaire au Canada. Les lauréats sont mis en nomination par leurs pairs, par des organismes d'application de la loi ou par des banques membres, de partout au Canada. Vous trouverez de plus amples renseignements au sujet de la Médaille sur www.cba.ca/médaille.

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca.

