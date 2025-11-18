L'entreprise CitiPouss est l'une des lauréates de la neuvième édition du Prix À part entière

DRUMMONDVILLE, QC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - L'Office des personnes handicapées du Québec félicite CitiPouss, de Montréal, lauréate du Prix À part entière 2025 dans la catégorie « Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées ». Les lauréates et lauréats ont été dévoilés aujourd'hui dans le cadre d'une cérémonie animée par madame Camille Chai, au Monastère des Augustines à Québec.

L'équipe de CitiPouss. (Groupe CNW/Office des personnes handicapées du Québec)

En plus de se voir attribuer une bourse de 5 000 $, l'entreprise a reçu un trophée en bronze pour souligner son engagement à l'égard de la participation sociale des personnes handicapées.

CitiPouss - Un jardin, un café et une communauté inclusive

CitiPouss est une ferme inclusive qui cultive des micropousses en hydroponie. Ces micropousses sont ensuite transformées en poudre lyophilisée afin d'offrir une solution saine et accessible de supers aliments.

La Ferme CitiPouss place les personnes handicapées au cœur de sa mission. Elle les accueille, les forme et leur offre des emplois adaptés. Ces emplois leur permettent de développer leurs compétences et leur autonomie dans le domaine de l'agriculture urbaine.

Parallèlement à ses cultures, CitiPouss accueille la Cabane CitiPouss, qui embauche aussi des personnes handicapées. Elles y préparent des repas santé sur place ou en service traiteur pour les entreprises du District Central à Montréal.

CitiPouss prouve qu'il est possible de bâtir une entreprise vraiment inclusive. Une entreprise dans laquelle l'innovation et le développement durable vont de pair.

Si vous souhaitez visionner la vidéo de présentation de l'entreprise lauréate, visitez la section Web des lauréates et lauréats du Prix À part entière sur Québec.ca.

Citation :

« Je tiens à féliciter CitiPouss, entreprise lauréate du Prix À part entière 2025. En plaçant les personnes handicapées au cœur de son modèle d'affaires, CitiPouss démontre qu'il est possible de conjuguer engagement social et créativité entrepreneuriale. Son parcours inspirant montre que l'entrepreneuriat peut constituer un puissant levier d'intégration en emploi. »

Pascale Déry, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le Prix À part entière vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées;

Il s'agit de la neuvième édition. Ce prix est remis tous les deux ans par l'Office des personnes handicapées du Québec;

Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale est le collaborateur de cette édition du Prix À part entière;

Les lauréates et lauréats ont été sélectionnés par un jury qui était animé par monsieur Daniel Jean, directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec. Ce jury était composé des personnes suivantes : Monsieur Stéphane Laporte, auteur, producteur et porte-parole du Prix depuis 2012; Monsieur Patrick Paulin, président de l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées (AQRIPH); Madame Christine Poulin, présidente chez Immigration Élite Canada et ancienne conseillère municipale de Montréal; Monsieur Jean-François Collard, président-directeur général adjoint de la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ); Madame Patricia Paquin, entrepreneure et propriétaire des restaurants Chez Cheval et mère d'un garçon autiste; Monsieur Steve Leblanc, directeur général du Regroupement d'organismes de promotion pour personnes handicapées - région Mauricie et membre du conseil d'administration de l'Office.



Site Web de l'Office : www.ophq.gouv.qc.ca

Page Facebook de l'Office : https://www.facebook.com/Officepersonneshandicapees

Chaîne YouTube de l'Office : https://www.youtube.com/c/officedespersonneshandicapeesduquebec

Ce communiqué est disponible en médias adaptés sur demande. Pour l'obtenir, composez le 1 800 567-1465 ou, si vous utilisez un téléscripteur, le 1 800 567-1477. Pour faire une demande par courriel, écrivez à [email protected].

