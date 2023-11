Lauréat du prix Hector-Fabre 2022 - Le Laboratoire international de recherche sur les forêts froides de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue remporte les honneurs

QUÉBEC, le 16 nov. 2023 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, remet le prix Hector-Fabre, édition 2022, au Laboratoire international de recherche sur les forêts froides de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour l'ensemble de ses retombées positives à l'échelle régionale et internationale.

Établi depuis septembre 2017 à la station de recherche de la Forêt d'enseignement et de recherche du lac Duparquet, le Laboratoire international de recherche sur les forêts froides effectue des recherches multidisciplinaires sur l'analyse et la modélisation du fonctionnement des forêts froides de l'hémisphère nord. Il réunit un groupe de plus d'une centaine de chercheurs, de professionnels et d'étudiants internationaux majoritairement francophones.

Codirigé par les professeurs Yves Bergeron (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et Université du Québec à Montréal) et Adam A. Ali (Université de Montpellier en France), le Laboratoire s'est développé à la suite de collaborations franco-québécoises déployées depuis 2011.

Citations :

« Le rayonnement du Québec sur la scène internationale passe sans contredit par l'audace de nos régions. Je suis fière de décerner ce prix à des chercheurs qui étudient un des éléments qui fait que le Québec est unique : nos forêts. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« L'Abitibi-Témiscamingue se distingue une fois de plus grâce au travail remarquable du Laboratoire international de recherche sur les forêts froides. Je tiens à féliciter les équipes de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour leur travail. Ce prix est révélateur du savoir-faire forestier québécois. Bravo! »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« L'obtention du prix Hector-Fabre 2022 démontre que le Laboratoire international de recherche sur les forêts froides de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue est un chef de file mondial dans la recherche sur les forêts. Cette collaboration entre les chercheurs de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, de l'Université du Québec à Montréal et de l'Université de Montpellier est sans contredit un modèle qui est un gage de succès. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda‒Témiscamingue

« Le Laboratoire international de recherche sur les forêts froides est un lieu privilégié pour les scientifiques de l'hémisphère nord qui viennent y réaliser divers travaux de recherche sur des enjeux communs. L'esprit de collaboration et le partage des connaissances, notamment à portée internationale, sont des forces de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, et l'obtention par l'équipe du Laboratoire du prix Hector-Fabre représente une belle reconnaissance. »

Vincent Rousson, recteur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Faits saillants :

Ce prix est assorti d'une bourse de 25 000 $.





L'appel de candidatures de l'édition 2023 est en cours jusqu'au 26 novembre 2023.





Ce prix reflète la collaboration entre le ministère des Relations internationales et de la Francophonie et ses partenaires afin de consolider la présence régionale dans sa politique internationale. Il témoigne de l'importance que le Ministère accorde au rayonnement international des régions du Québec.





Créé en 2000 et décerné annuellement par le ou la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, le prix Hector- Fabre vise à saluer l'audace et la détermination de personnes et d'organisations québécoises ayant acquis une notoriété sur le plan international pour leur apport notable à l'essor de leur région.





