Laura Dottori-Attanasio, de la Banque CIBC, a reçu le prix du bénévole de l'année lors de la remise des prix pour la philanthropie de 2019

TORONTO, le 27 nov. 2019 /CNW/ - La Banque CIBC est fière de féliciter Laura Dottori-Attanasio, chef de la gestion du risque, qui a été déclarée lauréate du prestigieux prix du bénévole de l'année lors du dîner annuel de remise des prix pour la philanthropie organisé par la section locale du Grand Toronto de l'Association of Fundraising Professionals (AFP). Le prix vient souligner ses compétences exceptionnelles en matière de coordination et de motivation de groupes de bénévoles relativement à des projets de collecte de fonds au profit d'organismes sans but lucratif, ainsi que son engagement à l'égard de l'avancement de la philanthropie.

« Les efforts de Laura en tant que bénévole constituent le prolongement de sa passion sincère envers l'amélioration des collectivités et la création d'un avenir meilleur pour les enfants et les jeunes, a déclaré Victor G. Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. À titre de coprésidente du comité de collecte de fonds de la Children's Aid Foundation of Canada, son leadership et son soutien ont pavé la voie à des programmes transformationnels, de même qu'à des partenariats avec des entreprises de premier plan et leurs fondations de bienfaisance, notamment la Fondation pour l'enfance CIBC. »

« À la Banque CIBC, nous avons toujours cru qu'une personne pouvait changer les choses. Le leadership et la passion de Laura visant à améliorer la vie des enfants viennent du cœur et il s'agit là d'une source d'inspiration pour nous tous », a ajouté M. Dodig.

La section locale du Grand Toronto de l'AFP rend hommage au leadership dans le domaine de la philanthropie par l'intermédiaire de son programme annuel de prix depuis 1995. Cette année, Mme Dottori-Attanasio et six autres lauréats extraordinaires s'ajoutent à une longue liste de citoyens et d'organismes généreux dont la contribution exceptionnelle sous forme de temps, de leadership et de soutien financier a rendu le monde meilleur.

