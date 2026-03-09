MONTRÉAL, le 9 mars 2026 /CNW/ - Fort de plus de 25 ans d'expérience et de quelque 2 millions d'interventions réalisées, LASIK MD est un chef de file canadien en correction de la vue qui aide les gens à se libérer des contraintes liées aux lunettes. Avec sa nouvelle campagne « Laissez vos lunettes », la marque s'adresse à la génération Z. En adoptant le ton direct et transparent qu'attend la génération d'aujourd'hui, le slogan « Laissez vos lunettes » met en lumière les frustrations du quotidien liées au port de lunettes et rappelle à la génération Z qu'une solution bien réelle existe.

La campagne s'articule autour d'une vidéo vedette qui s'ouvre sur ce qui ressemble à une rupture amoureuse avant de révéler qu'en fait, la protagoniste met fin à la relation qu'elle entretient avec ses lunettes. En reprenant avec humour un scénario de rupture familier, la campagne privilégie les contenus authentiques et divertissants et évite ce qui est trop prévisible. Elle s'appuie aussi sur l'intérêt de la génération Z pour le bien-être global, en présentant la correction de la vue comme un geste pour contribuer à son bien-être et prendre soin de soi.

« Nous voulions créer une campagne qui reflète des moments vrais du quotidien », explique Jessica Lukian Papineau, vice-présidente du marketing. Après plus de 25 ans d'existence, nous constatons que, même si les modes de vie et les valeurs évoluent d'une génération à l'autre, le désir de clarté, de confiance et de simplicité demeure. Nous sommes là pour aider les Canadiens à découvrir tout ce que leur vision peut leur offrir. »

La campagne « Laissez vos lunettes » mise sur un écosystème numérique complet. Cette stratégie axée sur la vidéo sera déployée sur des plateformes grand public comme YouTube, Netflix et Amazon Prime. La campagne sera aussi présente dans le monde réel, grâce à des panneaux d'affichage sur les autoroutes et à des publicités contextuelles dans des salles d'entraînement et des restaurants, afin de rejoindre un large public.

Pour amplifier et donner vie à la campagne « Laissez vos lunettes », LASIK MD s'associe à un groupe sélectionné de créateurs de contenu. En partageant leurs propres histoires et les frustrations du quotidien liées aux lunettes, ces créateurs mettront en lumière la liberté qu'apporte une vision claire. Alors que la campagne se déploie dans plusieurs provinces, un événement exclusif réunissant des influenceurs à Toronto permettra de faire vivre l'expérience LASIK MD dans l'une des cliniques de l'entreprise au Canada.

La campagne « Laissez vos lunettes » a été créée en partenariat avec l'agence montréalaise Curious Montreal.

À propos de LASIK MD

LASIK MD est un chef de file de la correction de la vue au laser en Amérique du Nord. L'organisation a été cofondée en 2001 par les docteurs Mark Cohen et Avi Wallerstein. Cette organisation, qui célèbre son 25e anniversaire cette année, compte aujourd'hui plus de 30 cliniques au Canada et aux États-Unis. Avec plus de 2 millions d'interventions réalisées, LASIK MD demeure engagé à offrir une correction de la vue abordable et à la fine pointe de la technologie, dont le LASIK, l'implantation d'ICL et l'échange de lentille réfractive (RLE), afin d'offrir d'excellents résultats et une qualité de vie améliorée aux patients.

