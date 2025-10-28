LASIK MD ouvre une nouvelle clinique de correction de la vue complète à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - LASIK MD inaugure sa toute nouvelle clinique en Mauricie, située au 3050, boulevard Saint-Jean à Trois-Rivières, qui s'appuie sur une équipe de chirurgiens d'expérience et qui crée plusieurs emplois dans le secteur de la santé visuelle.

Un éventail complet de solutions sous un même toit

La nouvelle clinique regroupe sous un même toit toutes les options de correction de la vue, que ce soit par le LASIK, l'échange de lentille réfractive ou de lentille Collamer™ implantable et la disponibilité rapide de chirurgie de la cataracte. Les résidents de la Mauricie ont désormais accès localement à ces interventions spécialisées.

« Ce qui distingue notre nouvelle clinique, c'est sa capacité à offrir des solutions adaptées pour toutes les conditions visuelles, bien au-delà du simple traitement au laser. Quel que soit l'âge du patient ou sa condition visuelle, notre clinique peut proposer une solution adaptée à ses besoins particuliers », explique Dr Mark Cohen, PDG et cofondateur du Groupe Vision.

La clinique sera dirigée par deux ophtalmologistes d'expérience : le Dr Vaillancourt MD, MSc, FRCSC et le Dr Tanguay Boutin MD, MSc, FRCSC. Ces derniers ont bâti leur réputation grâce à la qualité de leurs interventions et de leur approche accessible et humaine. Animés par le désir d'offrir des soins spécialisés de qualité et de proximité aux patients de la région, ils souhaitent miser sur l'approche accessible qui les caractérise.

Des emplois spécialisés à pourvoir

L'ouverture de cette nouvelle clinique génère plusieurs opportunités d'emploi dans la région. Les postes disponibles sont affichés sur la section carrières du site de LASIK MD.

Depuis ses débuts, LASIK MD se distingue par sa technologie de pointe, ses chirurgiens d'expérience et son approche personnalisée. Son installation à Trois-Rivières vient rapprocher ce savoir-faire des gens de la Mauricie.

À propos de LASIK MD

LASIK MD est actuellement l'un des chefs de file en intervention de correction de la vue intraoculaire et réfractive en Amérique du Nord. Après une vingtaine d'années de croissance, l'entreprise inclut maintenant à travers le Canada et les États-Unis plus de 30 cliniques et 50 chirurgien.ne.s, qui ont pratiqué plus de deux millions d'interventions à ce jour. Depuis 2007, LASIK MD fait continuellement partie des sociétés les mieux gérées au Canada.

