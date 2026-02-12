LES RÉSULTATS RÉCENTS MONTRENT D'EXCELLENTS RÉSULTATS VISUELS GRÂCE À LA CORRECTION DE LA VISION À L'AIDE DE LENTILLES

MONTRÉAL, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Un nombre croissant de Canadiens âgés de plus de 50 ans optent pour le remplacement du cristallin réfractif (RLE), une intervention de correction de la vision à base de lentilles qui permet de réduire ou d'éliminer la dépendance aux lunettes en traitant les changements de vision liés à l'âge. Les résultats récents publiés dans le Journal of Refractive Surgery soulignent les excellents résultats visuels non corrigés obtenus chez les patients traités dans les cliniques canadiennes. À ce jour, plus de 100 000 procédures RLE ont été réalisées par LASIK MD, ce qui en fait l'un des prestataires les plus importants en Amérique du Nord.

« Le RLE permet aux patients de voir clairement à plusieurs distances sans lunettes ni verres de contact, explique le Dr Mark Cohen, chef de la direction et cofondateur de LASIK MD. Nous constatons un vif intérêt de la part des personnes qui recherchent une solution à long terme pour les changements liés à l'âge dans leur vision. »

L'étude récente, évaluée par les pairs et publiée dans le Journal of Refractive Surgery par les chirurgiens de LASIK MD Avi Wallerstein et coll., a porté sur l'analyse des résultats de 5 000 yeux traités dans les cliniques de Groupe Vision et révélé ce qui suit :

9 patients sur 10 ont obtenu une vision de 20/20 ou mieux sans lunettes.

100 % des patients ont atteint l'acuité visuelle requise pour conduire un véhicule sans verres correcteurs.

Tous les patients étaient capables de lire quotidiennement des textes de près, tels que des menus ou des documents imprimés, sans lunettes.

« Ces résultats surpassent les données de référence internationales, souligne le Dr Avi Wallerstein, cofondateur de LASIK MD. En plus d'être sécuritaire et efficace, le RLE offre aux personnes de plus de 50 ans la possibilité de retrouver la vision qu'elles avaient autrefois. »

Le RLE est une intervention de correction de la vue durable qui consiste à remplacer le cristallin naturel vieillissant de l'œil par une lentille intraoculaire (LIO) de haute qualité afin de corriger un large éventail de troubles visuels, comme la myopie (vision de loin floue), l'hypermétropie (difficulté à voir de près), l'astigmatisme (vision déformée à toutes les distances) et la presbytie (perte de la vision de près liée à l'âge).

La RLE traite les changements liés à l'âge du cristallin naturel de l'œil en le remplaçant, éliminant ainsi le risque de formation de cataractes dans ce cristallin plus tard dans la vie. Selon la lentille choisie, les patients peuvent retrouver une vision nette de loin, de près et à distance intermédiaire.

Alors que la demande augmente à l'échelle nationale, LASIK MD continue d'investir dans l'éducation du public, entre autres par de nouvelles vidéos dirigées par des chirurgiens, des témoignages de patients et des webinaires à travers le pays pour aider les Canadiens à bien comprendre les traitements à leur disposition.

À propos de LASIK MD

LASIK MD est un chef de file de la correction de la vue au laser en Amérique du Nord, cofondée en 2001 par le Dr Mark Cohen et le Dr Avi Wallerstein. Célébrant son 25e anniversaire cette année, l'entreprise compte aujourd'hui plus de 30 cliniques au Canada et aux États-Unis. Avec plus de deux millions de procédures réalisées, LASIK MD demeure engagée à offrir des corrections de la vue de pointe et abordables, incluant le LASIK, la lentille intraoculaire (LIO) et l'échange de lentille réfractive, afin d'assurer des résultats exceptionnels et une meilleure qualité de vie à ses patients.

