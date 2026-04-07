LASIK MD conclut un partenariat avec Pierre Lavoie pour soutenir la liberté visuelle des 50 ans et plus

L'échange de lentille réfractive (RLE), l'intervention qu'a subie Pierre Lavoie, offre une approche moderne pour corriger les changements de la vision liés à l'âge. Après avoir constaté la liberté que cette intervention avait apportée à sa conjointe, Pierre Lavoie s'est renseigné sur les plus récentes avancées technologiques offertes sur le marché et a décidé de subir lui aussi un RLE à LASIK MD, qui a réalisé plus de 100 000 RLE. L'intervention consiste à retirer le cristallin de l'œil pour le remplacer par une lentille intraoculaire haut de gamme. Le RLE corrige la presbytie et d'autres troubles de la vision, permettant ainsi aux patients de voir clairement à toutes les distances.

Ce partenariat débute par une campagne au Québec visant à faire connaître les options de correction de la vue offertes aux adultes de 50 ans et plus. « Beaucoup de gens connaissent le LASIK, mais peu savent que le RLE est une option qui permet de réduire la dépendance aux lunettes de lecture et d'éliminer le risque d'apparition de cataractes, explique Jessica Lukian Papineau, vice-présidente du marketing à LASIK MD. Nous constatons que beaucoup de personnes travaillent encore, jouent au pickleball, font du vélo, voyagent et profitent de sorties entre amis, ce qui démontre que la cinquantaine est un nouvel âge d'or, et que les Canadiens et Canadiennes recherchent des solutions qui leur permettent de rester autonomes. »

Personnalité bien connue au Québec au mode de vie actif et diversifié, Pierre Lavoie incarne parfaitement la campagne. « Au fil des ans, le port de lunettes est devenu une contrainte, autant au travail que pendant mes activités physiques, explique Pierre Lavoie, qui a commencé à remarquer des changements dans sa vision au début de la quarantaine. J'ai deux emplois, je mène une vie active et je fais la promotion de saines habitudes de vie, mais je ne contrôlais plus pleinement ma vision. Ces dernières années, j'ai perdu en efficacité et je devais rester au meilleur de ma forme. Mon RLE s'est déroulé rapidement et sans difficulté. L'intervention a duré environ 20 minutes, et j'ai pu reprendre très vite mon mode de vie actif. C'est sans aucun doute l'une des meilleures décisions que j'ai prises pour moi-même. »

Lancée aujourd'hui en ligne et sur les réseaux sociaux, la campagne appuyée par des partenariats médiatiques ciblés met en lumière l'expérience RLE de Pierre Lavoie. Cette collaboration à long terme suit son parcours et souligne l'engagement commun de l'athlète et de LASIK MD envers la liberté visuelle, en coïncidence avec le 25e anniversaire du fournisseur de correction de la vue.

À propos de LASIK MD

LASIK MD est un chef de file de la correction de la vue au laser en Amérique du Nord, cofondé en 2001 par les Drs Mark Cohen et Avi Wallerstein. Célébrant son 25e anniversaire cette année, l'entreprise compte aujourd'hui plus de 30 cliniques au Canada (dont 13 au Québec) et aux États-Unis. Fort de plus de deux millions d'interventions réalisées, LASIK MD demeure engagé à offrir des solutions de correction de la vue de pointe et abordables, incluant le LASIK, l'implantation de lentille intraoculaire (LIO) et l'échange de lentille réfractive (RLE), afin d'assurer des résultats exceptionnels et une qualité de vie améliorée à ses patients.

SOURCE LASIK MD

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : [email protected]