Larry Puddister, de Pennecon, nommé Entrepreneur de l'année d'EY 2019 de l'Atlantique

Northland a fusionné avec Pennecon en 2005. Par son enthousiasme, son courage et sa ténacité, M. Puddister a donné le ton à Pennecon, l'amenant à atteindre de nouveaux sommets. Depuis sa création, il y a une quarantaine d'années, alors qu'elle n'était qu'une petite entreprise d'asphaltage, l'entité a poursuivi son évolution jusqu'à devenir une société multidisciplinaire qui emploie plus de 2 000 personnes et dont les activités se déroulent dans six provinces canadiennes.

« Sous la direction de Larry Puddister, Pennecon a connu de nombreuses années de croissance, grâce à la prise de décisions d'affaires judicieuses et à des acquisitions stratégiques, rappelle Gina Kinsman, directrice du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY de l'Atlantique. Toutefois, comme il arrive souvent, la voie vers le succès n'a pas toujours été exempte d'embûches pour M. Puddister. Que ce soit en raison de conditions météorologiques difficiles, d'échéances serrées, de la lourdeur des formalités administratives ou des aléas des affaires, il n'est pas toujours facile d'évoluer dans le secteur de la construction. Néanmoins, M. Puddister a su instaurer dans son entreprise une culture organisationnelle faisant en sorte que l'innovation soit un volet parfaitement intégré aux méthodes de travail permettant d'atténuer les problèmes et de surmonter les défis. »

C'est ainsi que Pennecon a pu connaître une croissance considérable, et ce, même en période d'incertitude. L'entreprise a pris de l'expansion sur le plan géographique, en plus de bénéficier d'une croissance interne et de diversifier ses activités en s'engageant dans les secteurs du génie civil lourd, des produits industriels, des services et de la maintenance, et de la marine.

« Pour M. Puddister, cela va au-delà des affaires; il comprend l'importance de développer dans son entreprise une culture organisationnelle qui soit une source de motivation, d'épanouissement et de gratification, explique Mme Kinsman. Grâce à son leadership, Pennecon s'est bâti une réputation et une marque que lui envient bien des entreprises de construction et de génie comptant parmi les plus importantes du monde. Nous sommes fiers de souligner ses réalisations. »

Brendan Paddick, de Columbus Capital Corporation, a également vu ses réalisations mises à l'honneur dans le cadre du banquet de l'Atlantique, la mention spéciale de Maître‑entrepreneur lui ayant été décernée en reconnaissance de sa réussite, de ses innovations dans le secteur des télécommunications, ainsi que de son soutien au milieu des affaires de l'Atlantique, dans lequel il fait preuve de leadership.

Et maintenant?

À titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2019 de l'Atlantique, Larry Puddister se mesurera aux entrepreneurs émérites des régions du Pacifique, des Prairies, de l'Ontario et du Québec pour tenter de remporter le titre convoité d'Entrepreneur de l'année d'EY 2019 du Canada qui sera remis à l'occasion d'un banquet le 28 novembre 2019 à Toronto. En juin 2020, l'Entrepreneur de l'année d'EY 2019 du Canada rivalisera sur la scène mondiale avec ses homologues de plus de 50 pays, dans l'espoir de décrocher le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY.

Lauréats par catégorie du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2019 de l'Atlantique

Services aux entreprises

Pennecon | St. John's

Larry Puddister

Produits de consommation et commerce de détail

Action Car & Truck Accessories Inc. | Moncton

John Chamberlaine

Entrepreneur en émergence

Backman Vidcom | Halifax

Laurie MacKeigan

Santé et bien-être

Nova Leap Health Corp. | Halifax

Chris Dobbin

Services professionnels

Archway Insurance | Amherst

Gina McFetridge, Michael Stack

Immobilier et construction

Progress Homes Inc. et Chancellor Park Inc. | St. John's

Gloria Parsons

Technologie

Proposify | Halifax

Kevin Springer, Kyle Racki

Mention spéciale : Maître-Entrepreneur

Columbus Capital Corporation

Brendan Paddick

