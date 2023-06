LAREF23 : LE RÉSEAU D'AFFAIRES FRANCOPHONE MONDIAL MOBILISÉ PLUS QUE JAMAIS

QUÉBEC, le 13 juin 2023 /CNW/ - Organisée par le Conseil du patronat du Québec (CPQ), la Rencontre des Entrepreneurs Francophones (LaREF) qui s'est tenue à Québec a connu un immense succès auprès du secteur privé. Ce sont près de 800 délégués d'affaires d'une trentaine de pays qui se sont déplacés dans la Capitale-Nationale pour discuter et négocier de nouvelles occasions de commercer. C'était la première fois qu'avait lieu LaREF en Amérique du Nord, une initiative annuelle créée par l'Alliance des Patronats Francophones (APF). C'est Mme Danièle Henkel en tant que présidente d'honneur qui a guidé ce grand rassemblement international.

Dans les trois derniers jours, des entrepreneurs venus des quatre coins du globe sont venus échanger sur les investissements, la formation et le rehaussement des compétences, la transition énergétique et la résilience des chaînes logistiques. Un Gala-spectacle a également mis en lumière les plus grands succès de la chanson francophone avec le virtuose Gregory Charles.

LaREF à Québec a aussi eu l'honneur de recevoir des dignitaires de grande renommée telles que :

Mme Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine du Québec;

M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie;

L'Honorable Caroline Mulroney, ministre des Affaires Francophones et ministre des Transports de l'Ontario;

M. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL);

Mme Caroline St-Hilaire, administratrice de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF);

M. Geoffroy Roux de Bézieux, président de l'Alliance des Patronats Francophones et du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF);

M. Bruno Marchand, maire de Québec.

Les 29 membres de l'APF ont également profité de l'événement pour signer conjointement la Déclaration de Québec qui renouvelle les engagements d'une francophonie plus forte et plus prospère pour répondre aux enjeux mondiaux.

Le CPQ remercie encore une fois ses partenaires qui lui ont permis de concrétiser cet événement international. Sans le support et la confiance accordée par le Gouvernement du Québec, cette activité grandiose n'aurait pas pu voir le jour. Le CPQ tient aussi à remercier Fasken, le partenaire présentateur de LaREF. Il souligne aussi la participation financière des partenaires prestige Arcelor Mittal Mines et Infrastructure Canada, Norda Stelo et Air Canada.

Citations

« De toute évidence, LaREF à Québec a connu un grand succès auprès des entrepreneurs francophones. J'ai senti une forte volonté autour de cette édition d'augmenter les relations d'affaires et les partenariats, de favoriser les investissements dans les infrastructures et de s'assurer que le niveau de formation soit cohérent avec les besoins futurs du marché du travail. La leçon que j'en tire, c'est que nous devons en faire plus. Nous pouvons en faire plus. Cela nous prouve que le travail réalisé jusqu'à maintenant par l'Alliance des Patronats Francophones en lien avec la francophonie économique est pertinent plus que jamais. Je souhaite que LaREF nous ait donné le goût du risque. »

M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, trésorier et vice-président de l'Alliance des Patronats Francophones

« La raison d'être de l'Alliance des Patronats Francophones dont on a tant rêvé n'est plus à démontrer. Je suis heureux de constater qu'elle est devenue une véritable institution. Comme le contexte géopolitique a beaucoup changé depuis trois ans, je suis convaincu que nos discussions et nos échanges sauront répondre aux enjeux de demain. »

M. Geoffroy Roux de Bézieux, président du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) et président de l'Alliance des Patronats Francophones

« Il me fait plaisir d'annoncer que la prochaine REF se déroulera dans la ville de Casablanca, au Maroc. La CGEM est impatiente de poursuivre le travail amorcé depuis maintenant trois ans par l'APF. Nous avons hâte de démontrer l'hospitalité et le savoir-faire de Maroc et de l'Afrique et d'ouvrir nos portes aux délégués pour qu'ils puissent saisir toutes les opportunités d'affaires. »

M. Abdou Diop, président de la Commission Afrique de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc

« Nous croyons en une francophonie économique forte. Notre Capitale-Nationale, berceau de la langue française en Amérique, est l'endroit idéal pour vivre et faire des affaires en français. Nous sommes la porte d'entrée des marchés nord-américains. C'était donc tout indiqué que Québec soit l'hôte de cette troisième édition de la Rencontre des Entrepreneurs Francophones. Je suis très fière d'avoir pu accueillir des entrepreneurs venus des quatre coins à la recherche d'opportunités d'affaires, en français. Merci à l'Alliance et au Conseil du patronat pour l'organisation de ce grand rendez-vous. »

Mme Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de la Condition féminine

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

À propos de l'Alliance des Patronats Francophones :

Fondée officiellement le 29 mars 2022 à Tunis par des organisations patronales francophones, l'Alliance est une association internationale qui vise à renforcer les liens entre entreprises et économies francophones de façon concrète et opérationnelle. Elle compte aujourd'hui 29 organisations patronales, de différentes nations, qui représentent à eux près de 10 millions d'entreprises. Le CPQ est le représentant pour l'Amérique du Nord et occupe les fonctions des vice-président et trésorier. Les représentants de l'Alliance se réunissent sur une base annuelle lors de la Rencontre des Entrepreneurs Francophones (La REF). Les deux premières éditions de La REF ont eu lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et à Paris, en France. Les deux événements ont permis de rassembler chacun plus de 500 personnes.

