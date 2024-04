Langue d'accueil et langue de service dans les commerces - Le taux d'accueil uniquement en français passe de 84 % à 71 % sur l'île de Montréal

MONTRÉAL, le 22 avril 2024 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française dévoile aujourd'hui les résultats de l'étude Langue d'accueil et langue de service dans les commerces du Québec en 2023 : observatrices et observateurs. C'est la toute première fois que l'Office produit des données régionales sur ce thème. Elles permettront dans l'avenir d'effectuer des comparaisons temporelles en dehors de l'île de Montréal.

L'étude est basée sur des observations réalisées au cours de plus de 10 000 visites dans des commerces. Lors de la collecte des données, des observatrices et des observateurs dûment formés avaient le mandat d'entrer incognito dans les commerces et de noter, d'une part, la langue d'accueil utilisée par les membres du personnel et, d'autre part, la langue de service, c'est-à-dire à la fois la langue de service spontanée et la langue de service provoquée (langue utilisée après la formulation d'une demande de service en français).

La comparaison des données actuelles avec celles des deux études antérieures menées en 2010 et en 2017 permet de dégager des tendances sur la situation linguistique dans les commerces de l'île de Montréal. L'étude présente également un état de situation pour d'autres zones urbaines du Québec, soit la Rive-Sud (Longueuil, Boucherville et Brossard), Québec (y compris L'Ancienne-Lorette), Gatineau, Laval et Sherbrooke (y compris Magog).

Faits saillants

Langue d'accueil dans les commerces de l'île de Montréal

Entre 2010 et 2023, le taux d'accueil en français a diminué de 13 points de pourcentage, passant de 84 % à 71 %. En 2017, ce taux était de 75 %. Au cours de la même période, le taux d'accueil uniquement en anglais a augmenté (de 12 % à 17 %). Quant au taux d'accueil en français et en anglais, il a lui aussi augmenté (de 4 % à 12 %).

Langue de service dans les commerces de l'île de Montréal

Entre 2010 et 2023, le taux de service en français est demeuré relativement stable, passant de 96 % à 97 %.

Tant en 2010 qu'en 2023, le fait de demander un service en français a permis d'augmenter de 7 points de pourcentage le taux de service en français.

En 2023, il n'a pas été possible de recevoir un service en français lors de 3 % des visites. C'est dans les commerces de la zone ouest que le taux d'indisponibilité du service en français était le plus élevé, puisqu'il a été impossible de s'y faire servir en français lors de 6 % des visites. Dans les commerces de la zone est, ce taux était presque nul.



Langue d'accueil dans les commerces des six zones urbaines

En 2023, le taux d'accueil en français dans les commerces visités était de 78 % dans l'ensemble des zones urbaines à l'étude. L'accueil a été fait uniquement en anglais lors de 12 % des visites et il a été fait en français et en anglais lors de 10 % des visites. Dans l'ensemble des zones urbaines, le taux d'accueil en français était plus élevé dans les commerces des centres commerciaux (81 %) que dans ceux ayant pignon sur rue (78 %). Le taux d'accueil en français était plus bas dans les commerces de produits de consommation courante (76 %) que dans l'ensemble des commerces (78 %).



Langue de service dans les commerces des six zones urbaines

En 2023, le taux de disponibilité du service en français dans les commerces visités était de 98 %. Demander un service en français a fait augmenter le taux de service en français de 5 points de pourcentage, le faisant passer de 93 % à 98 %. Il n'a donc pas été possible de se faire servir en français lors de 2 % des visites.

Le service en français était moins disponible dans les commerces du secteur de l'alimentation. Ainsi, lors de 7 % des visites, il a été impossible de recevoir un service en français dans ce type de commerces.

En vertu de la Charte de la langue française, l'Office québécois de la langue française a le mandat de surveiller l'évolution de la situation linguistique au Québec et d'en faire rapport tous les cinq ans au ministre de la Langue française. L'Office a également pour mission d'assurer le respect de la Charte et de veiller à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce, des affaires et, de concert avec le ministère de la Langue française, de l'Administration.

