Langue d'accueil et langue de service dans les commerces - Dans la RMR de Gatineau, près de la moitié de la clientèle a déjà reçu un service dans une autre langue que le français

MONTRÉAL, le 19 nov. 2024 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française dévoile aujourd'hui les résultats de l'étude Langue d'accueil et langue de service dans les commerces du Québec en 2023 : consommatrices et consommateurs. C'est la première fois que l'Office produit des données régionales sur ce thème. Une étude diffusée plus tôt cette année présentait aussi, pour la première fois, des données régionales sur les langues utilisées pour accueillir et servir la clientèle dans les commerces, mais du point de vue d'observatrices et observateurs.

L'étude porte sur la langue dans laquelle le personnel des commerces du Québec interagit avec sa clientèle. Lors d'un sondage en 2023, 3 822 résidentes et résidents du Québec ayant magasiné dans des commerces de régions sélectionnées se sont prononcés sur leurs perceptions et leurs comportements à l'égard de la langue dans laquelle ils ont été accueillis et servis.

Faits saillants

Plus du tiers (37 %) de la clientèle ayant magasiné dans la RMR de Gatineau en 2023 y a reçu un accueil dans une autre langue que le français dans un commerce. Dans l'ensemble du Québec, la proportion est de 30 %.





En 2023, près de la moitié (44 %) de la clientèle de la RMR de Gatineau a reçu un service dans une autre langue que le français dans un commerce. Dans l'ensemble du Québec, la proportion est de 31 %.





Dans la RMR de Gatineau, près de la moitié de la clientèle (46 %) retournerait dans un commerce l'ayant servie dans une autre langue que le français parce que cela ne la dérange pas, et le tiers (33 %) y retournerait, mais seulement par nécessité. Une personne sur dix n'y retournerait pas (10 %). Dans l'ensemble du Québec, les proportions sont, dans le même ordre, de 46 %, de 30 % et de 12 %.





Plus de la moitié (58 %) des consommatrices et consommateurs demande rarement ou ne demande jamais à obtenir un service en français lorsque celui-ci n'est pas d'abord offert dans un commerce de la RMR de Gatineau. Cette proportion est de 56 % dans l'ensemble du Québec.

En vertu de la Charte de la langue française, l'Office québécois de la langue française a le mandat de surveiller l'évolution de la situation linguistique au Québec et d'en faire rapport tous les cinq ans au ministre de la Langue française. L'Office a également pour mission d'assurer le respect de la Charte et de veiller à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce, des affaires et, de concert avec le ministère de la Langue française, de l'Administration.

Lien connexe

Étude Langue d'accueil et langue de service dans les commerces du Québec en 2023 : consommatrices et consommateurs : https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/sociolinguistique/.

ressources/sociolinguistique/.

