Les consommateurs sont impatients de voir ce que Huawei a en magasin et de découvrir le large éventail de choix disponibles, et entretiennent des attentes élevées en matière de caractéristiques novatrices et de technologies de pointe pour leur prochain achat d'appareils intelligents.

Une nouvelle série HUAWEI WATCH GT à l'horizon?

L'un des principaux points saillants de l'événement à venir est le lancement anticipé de la prochaine génération de la série GT. La nouvelle série devrait intégrer le système TruSense HUAWEI récemment dévoilé, qui promet d'améliorer le suivi de la santé et de la condition physique avec des données plus précises et plus complètes. Lancé en août, le système TruSense de HUAWEI prend également en charge les fonctions liées à la santé émotionnelle, une fonctionnalité qui pourrait changer la donne en matière de technologies portables.

En matière de conception, la nouvelle série HUAWEI WATCH GT 5 devrait repousser les limites de la mode et de la polyvalence. Les annonces-amorces de Huawei sur les médias sociaux laissent penser à une conception orientée sur des motifs géométriques tranchants et des matériaux de première qualité comme l'alliage de titane métallique et la céramique blanche, offrant un ajout élégant et novateur au marché des montres intelligentes.

La nouvelle édition de la HUAWEI WATCH Ultimate

Une autre version attendue est la nouvelle édition de la HUAWEI WATCH Ultimate qui, si l'on en croit les annonces-amorces, devrait proposer des caractéristiques axées sur le golf. Cette édition arrive sur le marché à un moment où de plus en plus d'utilisateurs recherchent dans les technologies portables des caractéristiques spécialisées adaptées à leurs passe-temps et à leurs activités de conditionnement physique.

Les annonces ont également laissé deviner un cadre bicolore. Cette nouvelle texture et cette nouvelle conception devraient rehausser l'attrait esthétique de la montre.

Moniteur de pression artérielle de prochaine génération

À la suite de la diffusion d'annonces-amorces sur les pages de médias sociaux de Huawei, les spéculations vont bon train quant au lancement d'une solution de surveillance de la pression artérielle de prochaine génération sous la forme de la HUAWEI WATCH D 2.

Pendant le lancement du système TruSense de HUAWEI, Huawei a suggéré que l'accent a été mis sur l'expansion des capacités de suivi de la santé, et des rapports des médias font état du fait que l'entreprise pourrait introduire une fonctionnalité de surveillance ambulatoire de la pression artérielle dans ses dispositifs portables. Il pourrait s'agir de la première montre intelligente au monde à prendre en charge la surveillance dynamique de la pression artérielle, ce qui changera la donne pour les utilisateurs du monde entier qui se préoccupent de leur santé et de leur tension artérielle.

La dernière version importante dans ce domaine était la HUAWEI WATCH D en 2021, qui respectait la certification CE de l'UE et avait été bien accueillie pour sa capacité à mesurer la pression artérielle. Huawei est d'ailleurs en position dominante dans l'industrie quant à cette fonctionnalité.

Mise à jour de la série MatePad

Huawei a continuellement mis au point et lancé une gamme impressionnante de tablettes révolutionnaires. Deux nouvelles tablettes seront lancées au cours de l'événement de lancement, HUAWEI MatePad Pro et HUAWEI MatePad12 X. La mise à niveau notable du HUAWEI MatePad Pro est l'inclusion de l'écran Tandem OLED PaperMatte, qui offre des capacités anti-éblouissement, des propriétés apaisantes pour les yeux et une expérience d'écriture semblable au papier, améliorant la performance globale et inaugurant une nouvelle ère de création sur tablette. Le lancement introduira également un clavier HUAWEI Glide amélioré, possiblement doté d'un rangement innovant pour le stylet et d'une connectivité transparente.

Le HUAWEI MatePad12 X est conçu comme une tablette axée sur la productivité pour les jeunes utilisateurs tendance, avec un vernis perlé innovant et des couleurs élégantes à faible saturation. Nous devrions en apprendre davantage à son sujet au cours du lancement en septembre.

À l'approche de la date de lancement, la communauté technologique anticipe avec enthousiasme les caractéristiques et les mises à niveau attendues, mettant en valeur la capacité de Huawei à rivaliser au plus haut niveau.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2499665/Picture_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2499651/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2499652/image_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2499653/image_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2499654/image_5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2499655/image_6.jpg

SOURCE HUAWEI

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]