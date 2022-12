KUNMING, Chine, 17 décembre 2022 /CNW/ - Voici un reportage de Xinhuanet :

Nouveau film promotionnel de la province du Yunnan, « Yunnan coloré, jardin du monde » Qu’arrivera-t-il quand le Yunnan s’unira au rap? Le nouveau film promotionnel de la province du Yunnan, « Yunnan coloré, jardin du monde », a été lancé le 15 décembre. (PRNewsfoto/Xinhuanet)

La deuxième phase de la 15e réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP15) aura lieu à Montréal, au Canada, où se trouve le Secrétariat de la Convention, du 7 au 19 décembre 2022. La Journée thématique du Yunnan sera célébrée le 16 décembre, au cours de cet événement de treize jours. En prévision de la journée commémorative, le gouvernement de cette province chinoise a officiellement lancé son nouveau film promotionnel sous forme de vidéo musicale, Yunnan coloré, jardin du monde, le 15 décembre.

C'est la première fois que la province adopte un format de musique rap pour une promotion, dans le but d'enrichir le contenu de la conférence et de diffuser le message que le Yunnan est l'un des jardins du monde, un jardin coloré, inclusif et dynamique.

La vidéo de rap raconte une histoire. Elle commence par quelques scènes de la vie quotidienne dans la province et présente des changements rythmiques de caméra et des transitions de scène fantastiques, un style qui plaît aux jeunes auditoires. La vidéo montre un Yunnan différent et captivant qui va au-delà des stéréotypes qui ont déjà catalogué la province.

Yunnan coloré, jardin du monde : Le Yunnan est connu pour ses nombreuses fleurs et la fleur est utilisée comme symbole représentatif et significatif dans la vidéo : La « fleur » de la nourriture, la « fleur » de l'écologie, la « fleur » de l'ethnicité, la « fleur » de l'amitié et la « fleur » de la mode à Yunnan sont en pleine floraison. La vidéo musicale s'inspire des fleurs au sens le plus large du terme et met en vedette « un jeune Yunnan qui fleurit comme une fleur », montrant un Yunnan dynamique, ouvert et inclusif avec de délicieux plats et des destinations amusantes.

Le développement économique et social du Yunnan est dynamique et énergique, et attire l'attention du monde entier. Le contenu de la vidéo et le message qu'elle envoie peuvent être résumés par l'un des couplets de la chanson : « Le monde continue d'avancer et, rapidement, la mer se change en terre nouvelle; et le Yunnan coloré, comme un jardin du monde, crée une belle vie et des jours doux. »

