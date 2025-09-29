Lancement officiel de la Table sur l'ADN environnemental du Québec (TAQ) : Une initiative collaborative pour la biodiversité

QUÉBEC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - La Table sur l'ADN environnemental du Québec (TAQ) est officiellement lancée, rassemblant les parties prenantes autour de la science de l'ADN environnemental (ADNe) au Québec. Cette initiative novatrice vise à soutenir le développement et l'application des normes relatives à l'utilisation de l'ADN environnemental pour relever les défis associés à la conservation de la biodiversité.

L'ADN environnemental : une innovation technologique au service de la biodiversité

L'utilisation de l'ADN environnemental (ADNe) représente une avancée technologique majeure pour le suivi de la biodiversité. Chaque organisme vivant libère des cellules mortes dans l'environnement lors de son cycle de vie. Ces cellules peuvent être collectées par filtration de l'eau, de la neige, du sol ou de l'air. Des scientifiques peuvent ensuite séquencer l'ADN de ces cellules grâce à une technologie appelée le séquençage à haut débit. Les séquences obtenues peuvent être vues comme une multitude de codes-barres uniques propres à chaque individu. Ces codes-barres sont par la suite comparés avec des biobanques (bases de données de référence) afin d'identifier les espèces présentes dans un écosystème.

L'accroissement de la vitesse des séquenceurs, ainsi que l'amélioration des biobanques et des algorithmes d'identification permettent aujourd'hui un essor technologique sans précédent. Par exemple, à partir de quelques litres d'eau filtrée, il est maintenant possible d'établir une liste des espèces présentes sur un territoire.

L'ADNe transforme notre capacité à comprendre et à protéger les écosystèmes en offrant des possibilités sans précédent pour :

Le suivi en temps réel de la biodiversité afin de mieux orienter les décisions de conservation

La détection précoce d'espèces envahissantes qui menace nos milieux naturels et urbains

L'étude d'espèces rares ou difficiles à observer, souvent invisibles aux méthodes traditionnelles

L'évaluation rapide et précise de la santé des écosystèmes

Le suivi des effets des changements environnementaux sur les communautés biologiques

« La TAQ marque une étape déterminante pour unir nos forces autour d'une technologie qui transforme notre compréhension de la biodiversité, en créant un cadre normatif solide qui donnera un avantage compétitif au Québec dans la bioéconomie de demain », Stéphanie Lord-Fontaine, Vice-Présidente affaires scientifiques Génome Québec.

La TAQ : Une mission collaborative

À l'international et au Québec, les initiatives se multiplient pour utiliser l'ADNe comme outil de suivi de la biodiversité mais il est important de se réunir afin de mieux partager les approches et de favoriser la collaboration. C'est pourquoi, en mars 2025, la professeure Valérie Langlois (INRS), le professeur Hugo Asselin (UQAT) et plusieurs partenaires ont obtenu un soutien financier de Génome Canada et Génome Québec afin de mettre sur pied la Table sur l'ADN environnemental du Québec (TAQ).

« La TAQ met en relation des chercheuses et chercheurs, des organisations privées et publiques ainsi que des membres des Premières Nations afin de soutenir le développement et l'application des normes d'ADN environnemental et de rendre cette technologie accessible », précise Hugo Asselin, professeur à l'UQAT et codirecteur de la TAQ.

« À travers cette initiative, le Québec affirme son leadership en matière d'innovation environnementale et contribue à l'avancement des connaissances scientifiques mondiales », ajoute Isabelle Delisle, directrice scientifique de l'INRS.

Services et ressources offerts

La TAQ offre plusieurs services aux membres de la communauté scientifique et aux organisations.

« La TAQ sera un guichet unique pour l'accès à des protocoles standardisés, des outils de formation, un réseautage collaboratif et un partage de connaissances entre les différents parties » ajoute la professeure Valérie Langlois (INRS), directrice de la TAQ.

Comment s'impliquer

L'adhésion est ouverte. Les organisations et personnes intéressées à contribuer à cette initiative peuvent devenir membres de la TAQ. Pour plus d'informations sur l'adhésion et les services offerts, visitez le site web à l'adresse https://taq.info .

À propos de la TAQ

La Table sur l'ADN environnemental du Québec (TAQ) est une initiative collaborative qui rassemble chercheurs et chercheuses, organisations privées et publiques, et Premières Nations autour de la science de l'ADN environnemental au Québec. Sa mission est de soutenir le développement et l'application des normes relatives à l'utilisation de l'ADN environnemental pour relever les défis associés à la conservation de la biodiversité.

Pour plus d'informations : https://taq.info



