Ce partenariat renforcera la présence des savoirs scientifiques québécois sur la scène mondiale.

CAPE TOWN, Afrique du Sud, le 6 nov. 2025 /CNW/ - L'Institut national de la recherche scientifique (INRS), la University of South Africa (UNISA) et iThemba LABS/NRF annoncent la mise en œuvre officielle de leur partenariat stratégique, destiné à renforcer la collaboration scientifique et académique entre le Québec, la province du Cap et l'Afrique du Sud.

Photo prise au parlement provincial du Cap-Occidental. De gauche à droite : Professeur Mohamed Chaker, INRS, Professeure PulengLenka-Bula, Vice Chancellor de l'UNISA, M Christopher Skeete, ministre des relations internationales et de la francophonie du Québec, Mme Anroux Marais, Western Cape minister of police oversight and community safety oversight, Professeur Malik Maaza UNISA/iThemba Labs, Professeur Mpho Ngoepe, Vice Principal Research, Innovation, commercialization & postgraduates(UNISA), (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS)) Photo prise à la 12e Conférence des chefs de gouvernement des régions partenaires en Afrique du Sud. De gauche à droite : Professeure Kulbir Ghuman et Professeur Mohamed Chaker (INRS), M Christopher Skeete, ministre des relations internationales et de la francophonie du Québec, M Philippe-Edwin Bélanger (INRS), M Iya Touré délégué général du Québec à Dakar, Dominic Marcotte, sous-ministre adjoint et chef du protocole du gouvernement. (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS))

La cérémonie officielle s'est tenue au parlement provincial du Cap-Occidental à Cape Town, en présence du ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, Christopher Skeete, de la ministre provinciale de la Sécurité communautaire du Cap-Occidental, Anroux Marais, du délégué général du Québec à Dakar, Iya Touré, de la vice-chancellor de l'UNISA, la professeure Puleng LenkaBula, du directeur du bureau de l'international de l'INRS, Philippe-Edwin Bélanger, des professeur.e.s de l'INRS Mohamed Chaker et Kulbir Kaur Ghuman, du vice-principal chargé de la recherche, de l'innovation, de la commercialisation et des postgradués, le professeur Mpho Ngoepe, et du titulaire de la chaire de l'UNESCO africaine des nanosciences et nanotechnologies, le professeur Malik Maaza. Cette délégation universitaire et gouvernementale témoigne de l'importance accordée à cette collaboration pour le rayonnement des savoirs scientifiques et de la diplomatie universitaire.

« L'alliance entre l'INRS, l'UNISA et iThemba LABS/NRF démontre que la science est un puissant vecteur de coopération et un moteur d'innovation entre les nations. Ce partage d'expertise et de compétences enrichira les projets collaboratifs et est un pas de plus en faveur de notre relation privilégiée avec l'Afrique et la région du Cap-Occidental. » - Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Un partenariat avec une portée majeure

Ce nouveau partenariat sur le continent africain confirme le rôle de l'INRS comme acteur majeur de la recherche à l'échelle mondiale. Il démontre son engagement à faire avancer les connaissances et l'innovation scientifique par la recherche et la formation aux cycles supérieurs.

« L'INRS est fier de s'associer à des partenaires aussi prestigieux que l'UNISA et iThemba LABS/NRF. Voilà une entente qui ouvre de nouvelles perspectives pour nos chercheurs et chercheuses, ainsi que pour nos membres étudiants, et illustre parfaitement notre conviction selon laquelle la recherche ne connaît pas de frontières quand il s'agit de relever les défis de notre temps. » - Philippe-Edwin Bélanger, directeur du bureau de l'international de l'INRS

Les trois établissements travailleront de concert en partageant leurs expertises complémentaires, notamment dans les domaines des nanosciences, des matériaux avancés, de l'énergie, de la santé et des technologies quantiques, au bénéfice de la formation de la relève et du progrès des sciences fondamentales.

« Cette collaboration entre l'INRS, l'UNISA et iThemba LABS/NRF marque un jalon important dans notre engagement envers la recherche de pointe et la formation internationale. Ensemble, nous créons des passerelles durables entre les scientifiques d'Afrique et du Québec, au bénéfice d'une science ouverte, inclusive et tournée vers les grands enjeux planétaires. » - Professeure Puleng LenkaBula, Vice-Chancellor de la University of South Africa (UNISA)

Avec cette signature, les partenaires illustrent leur volonté commune de relever des défis scientifiques et sociétaux de grande envergure, tout en favorisant un dialogue fécond entre les communautés de recherche du Nord et du Sud.

La mise en œuvre du partenariat se concrétisera par :

la mobilité d'étudiantes et d'étudiants, de chercheuses et chercheurs entre le Québec et l'Afrique du Sud;

le développement de formations conjuguées et de séminaires bilatéraux;

la réalisation de projets conjoints de recherche en nanosciences et nanotechnologies;

la mise en commun d'infrastructures scientifiques de pointe, notamment celles d'iThemba LABS et du Centre Énergie, Matériaux et Télécommunications (EMT) de l'INRS.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs dans des créneaux stratégiques au Québec. Depuis sa création en 1969, il poursuit sa mission de contribuer activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS se classe 1er au Québec en intensité de recherche. Il est composé de cinq centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval, à Varennes, et dans Charlevoix, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société, Armand-Frappier Santé Biotechnologie, et Ruralités durables (centre en développement). Sa communauté compte près de 1 500 membres étudiants, stagiaires au postdoctorat, membres du corps professoral et membres du personnel.

À propos de l'UNISA

Fondée en 1873, la University of South Africa (UNISA), plus ancienne université du pays, a célébré son 150ᵉ anniversaire en 2024. Présente dans les neuf provinces sud-africaines et en Éthiopie avec l'appui de l'Union africaine, elle accueille plus de 450 000 étudiants de toutes origines. Institution majeure d'enseignement à distance, elle délivre 12,8 % des diplômes de l'ensemble des universités publiques sud-africaines et compte deux lauréats du prix Nobel parmi ses diplômés. Dans le domaine des nanosciences et nanotechnologies, l'UNISA regroupe notamment iNanoWSter et la Chaire UNESCO-UNISA-iThemba LABS-NRF (U2ACN2).

À propos d'iThemba LABS

iThemba LABS (Laboratory for Accelerator Based Sciences) est la plus grande installation de la Fondation Nationale pour la Recherche (NRF) en Afrique du Sud. Composé de deux sites, dont le principal est situé dans la province du Cap, le centre abrite le cyclotron à secteurs séparés de 200 MeV, le plus puissant du continent africain. iThemba LABS est reconnu par l'AIEA comme centre de formation d'excellence en Afrique dans le domaine des sciences des accélérateurs. Outre sa mission de recherche et de formation, le laboratoire joue un rôle majeur dans la production mondiale de radio-isotopes. Ces isotopes sont utilisés dans divers domaines, notamment la santé, la recherche pharmaceutique et les applications industrielles.

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

