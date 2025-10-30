/C O R R E C T I O N de la source -- Institut National de la recherche scientifique (INRS)/

Dans le communiqué 5 M$ pour évaluer le potentiel de stockage géologique du CO₂ au Québec, diffusé le 30-Oct-2025 par Institut National de la recherche scientifique (INRS) sur le fil de presse CNW, la compagnie avise qu'elle voulait ajouter de l'information au premier paragraphe concernant le projet pilote et modifier la liste et les desciptions des partenariats. La copie complète et corrigée suit :

5 M$ pour évaluer le potentiel de stockage géologique du CO₂ au Québec

Un projet de recherche mené par l'INRS pour démontrer la faisabilité du stockage du carbone dans les Basses-Terres du Saint-Laurent

QUÉBEC, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada annonce un investissement de près de 5 millions de dollars dans des travaux préparatoires à un projet pilote de stockage géologique du CO₂ mené par l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) au Québec. Ce projet, dirigé par le chercheur Bernard Giroux de l'INRS, vise à évaluer le potentiel de stockage du carbone dans les Basses-Terres du Saint-Laurent, une étape cruciale vers la décarbonation de l'économie québécoise. Le projet est également soutenu financièrement par le gouvernement du Québec, grâce à une aide financière de 426 448 $ provenant de la mesure Innov-R, du Plan pour une économie verte 2030.

Bernard Giroux, professeur titulaire, géophysique appliquée, énergies émergentes en sous-surface (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS))

« Il est essentiel de confirmer le potentiel de stockage du CO₂ à l'échelle locale et démontrer sa viabilité environnementale et économique pour permettre l'adoption et le déploiement de cette technique. L'INRS est fier de s'associer au gouvernement fédéral pour rendre cette analyse possible au Québec », a déclaré Bernard Giroux, titulaire de la Chaire en monitoring géophysique pour l'adaptation aux changements climatiques.

Le projet repose sur la création de modèles numériques 3D de réservoirs souterrains, à partir de données sismiques, d'essais en puits et de simulations. Ces travaux permettront d'évaluer la capacité de stockage, la faisabilité technique et les risques environnementaux, tout en contribuant à l'élaboration de cadres réglementaires pour le Québec.

Une expertise reconnue

Le professeur Giroux est un expert en géophysique appliquée, avec plus de dix ans d'expérience dans le domaine du stockage géologique du CO₂. Il a participé à des projets de recherche d'envergure, notamment au projet norvégien aCQurate du programme CLIMIT et au site expérimental CaMI.FRS en Alberta.

Des partenaires stratégiques

Le projet est réalisé en collaboration avec :

Deep Sky , qui sera notamment responsable du forage et de l'installation d'un puits pour les essais d'injection.

, qui sera notamment responsable du forage et de l'installation d'un puits pour les essais d'injection. Énergir , qui financera le projet à hauteur de 640 000 $ et facilitera les liens avec des partenaires privés.

Les Solutions Géostack inc , une société par actions inscrite au registre des entreprises autochtones, qui assurera l'acquisition des données sismiques et participera à la formation d'un doctorant.

Vers un déploiement à grande échelle

Ce projet constitue un tremplin vers le développement de projets de stockage à grande échelle. L'acquisition d'un site par Deep Sky pourrait mener à la construction d'une infrastructure permanente d'injection de CO₂, catalysant ainsi d'autres initiatives dans les Basses-Terres du Saint-Laurent. L'intérêt de l'industrie, notamment celui exprimé par l'Association canadienne du ciment, confirme la pertinence de cette initiative.

Un projet structurant pour le Québec

Les travaux permettront de :

Déterminer la capacité effective de stockage et l'injectivité du site.

Vérifier l'intégrité des puits existants.

Définir l'état zéro pour le monitoring de l'injection.

Ils contribueront également à renforcer l'expertise scientifique en géologie sédimentaire, un domaine affaibli depuis l'interdiction de l'exploration des hydrocarbures au Québec.

Un appui gouvernemental fort

Ce financement s'inscrit dans un investissement total de plus de 11 millions de dollars annoncé par le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, lors du Forum annuel sur l'innovation énergétique, organisé conjointement avec l'Agence internationale de l'énergie, dans le cadre de la présidence canadienne du G7.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs dans des créneaux stratégiques au Québec. Depuis sa création en 1969, il poursuit sa mission de contribuer activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS se classe 1er au Québec en intensité de recherche. Il est composé de cinq centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval, à Varennes, et dans Charlevoix, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société, Armand-Frappier Santé Biotechnologie, et Ruralités durables (centre en développement). Sa communauté compte près de 1 500 membres étudiants, stagiaires au postdoctorat, membres du corps professoral et membres du personnel.

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

Source et information : Service des communications et des affaires publiques, Institut national de la recherche scientifique (INRS), [email protected]