L'INRS lance Le bonheur de penser loin des rumeurs de la ville de Bernard Vachon

Penser la ruralité autrement : entre mémoire, savoir et engagement

QUÉBEC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) a lancé hier, à son siège social, le plus récent ouvrage de Bernard Vachon, professeur honoraire à la retraite de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et figure marquante du développement rural au Québec, intitulé Le bonheur de penser loin des rumeurs de la ville. Ruralité, aménagement du territoire, développement local et régional.

Dans ce livre publié par l'INRS, Bernard Vachon offre bien plus qu'un récit personnel et professionnel : il signe un véritable testament intellectuel et humain, fruit d'une vie consacrée à la ruralité québécoise et aux régions hors des grands centres urbains. À 83 ans, il souhaite transmettre à une nouvelle génération de chercheur•euse.s et de professionnel•le.s les clés pour penser autrement la ruralité québécoise, en s'appuyant sur son expérience et ses réflexions de terrain.

L'événement de lancement a réuni chercheurs, étudiants, acteurs du milieu rural et citoyens. Les échanges ont mis en valeur l'apport de l'ouvrage à la compréhension du Québec des régions et à la réflexion collective sur l'avenir de ses territoires.

Un ouvrage de référence signé par une figure clé des ruralités québécoises

Ce livre s'impose comme un ouvrage de référence incontournable pour quiconque s'intéresse à l'histoire du développement et de la planification territoriale et rurale du Québec. Véritable legs intellectuel, il marque l'aboutissement de la carrière d'un professeur-chercheur reconnu pour sa contribution exceptionnelle à la compréhension du monde rural québécois, tout en offrant une réflexion structurée et lucide sur l'avenir des ruralités.

À travers un récit mêlant les genres scientifiques et littéraires, Bernard Vachon lègue à la fois un témoignage humain et une œuvre de pensée, où sa vie familiale et son parcours professionnel se répondent dans une cohérence rare, à l'image de son engagement envers le monde rural.

Le bonheur de penser loin des rumeurs de la ville propose aussi une réflexion sur le rôle des régions non métropolitaines dans le développement du Québec, tout en formulant des pistes de solidarité entre villes, campagnes et métropoles, et en plaidant pour un meilleur équilibre territorial.

« Arrivé à l'âge de 83 ans, j'ai ressenti le besoin de raconter l'imbrication de ma vie académique, professionnelle et familiale, telle que vécue en milieu rural. Entre la bergerie, les champs, le lac et la forêt d'une part, l'université, les publications et les missions scientifiques d'autre part, s'est forgé un amalgame de joie de vivre, de liberté et d'accomplissements. Cet ouvrage, atypique mêle rigueur scientifique et liberté littéraire, souvenirs et réflexions, pour témoigner d'une vie tout entière dédiée aux régions du Québec et à leurs ruralités. »

-- Bernard Vachon

Pour l'INRS, ce lancement cadre tout à fait avec sa mission de contribuer activement au développement économique, social et culturel du Québec. Il s'inscrit dans la dynamique du déploiement de son nouveau centre sur les ruralités durables en voie d'implantation dans Charlevoix, qui vise à approfondir les connaissances et les solutions pour les communautés rurales d'aujourd'hui et de demain.

« Ce livre joue un rôle de mémoire sur le rôle essentiel de la recherche et de la réflexion scientifique dans l'éclairage des débats publics et dans la construction de solutions durables pour nos collectivités. L'INRS est heureux d'en être l'éditeur et de voir cet ouvrage paraître au moment où nous développons un centre dédié aux ruralités durables. »

-- Isabelle Delisle, directrice scientifique de l'INRS

Disponibilité du livre

Le bonheur de penser loin des rumeurs de la ville est offert gratuitement en ligne, en version numérique sur espace.inrs.ca

À propos de Bernard Vachon

Bernard Vachon a été professeur-chercheur en développement et aménagement du territoire au département de géographie de l'Université du Québec à Montréal de 1969 à 2000. Il est détenteur d'un doctorat conjoint en planification territoriale de la London School of Economics and Political Science, en Angleterre, et de l'Université de Liège, en Belgique. Ses domaines de spécialisation étaient la ruralité et le Québec rural, le développement local et régional, la planification territoriale incluant l'aménagement et le développement des territoires, la décentralisation. Il a agi comme consultant auprès de plusieurs ministères et organismes municipaux du Québec tout en exploitant une ferme ovine avec sa famille dans une communauté rurale du Bas-Saint-Laurent. Plusieurs publications ont jalonné ses années d'enseignement et de recherche à l'UQAM et au cours des 25 années qui ont suivi.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs dans des créneaux stratégiques au Québec. Depuis sa création en 1969, il poursuit sa mission de contribuer activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS se classe 1er au Québec en intensité de recherche. Il est composé de cinq centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval, à Varennes, et dans Charlevoix, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société, Armand-Frappier Santé Biotechnologie, et Ruralités durables (centre en développement). Sa communauté compte près de 1 500 membres étudiants, stagiaires au postdoctorat, membres du corps professoral et membres du personnel.

