MONTRÉAL, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Prével et TGTA, en partenariat avec la Ville et les citoyens de Kirkland, lancent officiellement la phase habitation du Village Lacey Green, un quartier complet comprenant plus de 1 000 unités d'habitation. Ce jalon marque le début de la construction d'un immeuble locatif de neuf étages comprenant 252 unités ; le premier bâtiment d'un quartier intergénérationnel inclusif situé à deux pas de la future station REM Fairview-Pointe-Claire.

Valentino Pietrantonio (groupe de travail), Stephen Bouchard (conseiller du district 5, Kirkland), Martin Galarneau (TGTA), Michel Gibson (maire de Kirkland), Laurence Vincent (Prével), Monsef Derraji (député de Nelligan) (Groupe CNW/Prével)

Cette étape renforce la mobilisation des citoyens et la collaboration entre le comité consultatif, l'administration municipale et le développeur, afin de créer un milieu de vie durable et de démocratiser l'accès au transport collectif structurant.

Une densification intelligente et des logements qui répondent à la demande

Le premier immeuble locatif se veut le point de départ d'une densification intelligente. Situé à l'est du terrain, il s'élève sur deux niveaux de stationnements souterrains, limitant ainsi les îlots de chaleur, et offre une superficie résidentielle nette de plus de 193 000 pi². Au total, l'immeuble regroupe 129 appartements d'une chambre, 87 de deux chambres et 36 de trois chambres pour répondre aux besoins d'une clientèle diversifiée. Les résidents bénéficieront de 279 places de stationnement, déjà prêtes à accueillir des bornes de recharge pour les véhicules électriques, de 253 espaces de rangement et de 252 supports à vélos.

Conçue par Provencher Roy et Gauvreau Design, cette première phase s'inspire du style mid-century. De vastes fenêtres laissent entrer la lumière, tandis que des aires communes (lobby aménagé, terrasse et piscine au toit) et une cour-jardin paysagée favorisent la détente, les rencontres et l'esprit de communauté.

Un projet évolutif en toile de fond

Dans son ensemble, le Village Lacey Green occupe près de 1,6 million de pi² au sud du boulevard Brunswick. Le plan prévoit à terme environ 950 logements (condos et appartements locatifs), 111 maisons de ville et 47 terrains unifamiliaux. La densité augmentera graduellement vers la station REM, avec des bâtiments de 4 à 12 étages. Plus de 17 % du site sera réservé à des parcs et à des espaces publics, dont un parc central qui pourra se transformer en patinoire l'hiver.

Cet aménagement progressif traduit la volonté de respecter l'identité du quartier Lacey Green tout en offrant une réponse durable à la pénurie de logements. Prével et TGTA ont adopté une approche évolutive : chaque phase est lancée dès que les travaux sont parachevés, assurant ainsi un déploiement harmonieux du site.

Une vision durable et participative

Le projet s'inscrit dans une démarche de développement durable : adaptation des volumes pour préserver les vues, gestion efficace de l'eau, électrification des stationnements et abondance de verdure. Les consultations menées depuis 2019 avec les citoyens et un groupe de travail ont permis de co-créer un quartier qui correspond aux attentes locales et favorise la mobilité active. Plus de 550 citoyens ont participé à la présentation du plan final, témoignant de leur adhésion au projet.

Citations

« Il est primordial de densifier intelligemment à proximité des stations REM, afin de démocratiser l'accès au transport collectif structurant. Mon équipe et moi sommes particulièrement fiers d'avoir pu le faire en cocréation avec les citoyens, qui se sont doté d'un réel comité consultatif, et avec toute l'administration de la ville de Kirkland qui s'est impliquée activement et positivement, et ce, dès le départ. Ensemble, nous avons travaillé avec diligence, respect et empathie, mais aussi, avec grande efficience. Nul doute que cette façon de faire mérite d'être dupliquée. » - Laurence Vincent, présidente de Prével.

« Nous sommes fiers de cette collaboration avec Prével et TGTA et de l'importante contribution des citoyens riverains au succès de ce projet. Grâce à son design réfléchi, à ses généreux espaces verts et à sa proximité avec la station du REM, le Village Lacey Green représente un modèle d'aménagement durable et tourné vers l'avenir, dont bénéficieront les générations d'aujourd'hui et de demain. » - Michel Gibson, maire de Kirkland.

« Avec l'arrivée du REM, un projet que notre gouvernement a lancé en 2016, et avec des initiatives comme le Village Lacey Green, l'Ouest-de-l'Île entre dans une nouvelle phase de son développement. À Kirkland comme dans la circonscription de Nelligan, nous construisons ensemble un milieu de vie moderne, humain et durable, fidèle à l'identité de notre communauté. » - Monsef Derraji, député de Nelligan.

