/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Lancement officiel de la phase habitation du Village Lacey Green signé Prével et TGTA/ English

Nouvelles fournies par

Prével

27 nov, 2025, 09:30 ET

Plus de 1 000 unités d'habitation à deux pas de la station REM Fairview-Pointe-Claire

KIRKLAND, QC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Prével et TGTA invitent les représentants des médias au lancement officiel de la phase habitation du Village Lacey Green, un projet signature développé avec la Ville et les citoyens de Kirkland.

Cet événement marquera le début de la construction d'un premier immeuble de neuf étages regroupant 252 unités locatives, situé à deux pas de la future station REM Fairview-Pointe-Claire.

Il s'agit d'un jalon majeur pour ce futur quartier intergénérationnel, inclusif et axé sur la mobilité durable, né d'une concertation étroite entre le comité consultatif citoyen, l'administration municipale et le développeur.

DATE :

28 novembre 2025

HEURE :

9 h 45 - accueil des invités
10 h 10 - Allocutions

LIEU :

Bureau de projet -- Village Lacey Green
3916, boulevard Saint-Charles, Pierrefonds-Roxboro (QC) H9H 3C6
(Stationnement disponible)

QUI :

M. Michel Gibson, maire de Kirkland
M. Stephen Bouchard, conseiller du district 5, Kirkland
M. Monsef Derraji, député de Nelligan
Mme Laurence Vincent, présidente, Prével
M. Martin Galarneau, associé, TGTA
Notez qu'ils seront disponibles pour des entrevues individuelles après les allocutions

SOURCE Prével

Renseignements et confirmation de présence : Noémie Tétreault, 514-632-9036, [email protected]

Profil de l'entreprise

Prével