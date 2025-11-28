Plus de 1 000 unités d'habitation à deux pas de la station REM Fairview-Pointe-Claire
KIRKLAND, QC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Prével et TGTA invitent les représentants des médias au lancement officiel de la phase habitation du Village Lacey Green, un projet signature développé avec la Ville et les citoyens de Kirkland.
Cet événement marquera le début de la construction d'un premier immeuble de neuf étages regroupant 252 unités locatives, situé à deux pas de la future station REM Fairview-Pointe-Claire.
Il s'agit d'un jalon majeur pour ce futur quartier intergénérationnel, inclusif et axé sur la mobilité durable, né d'une concertation étroite entre le comité consultatif citoyen, l'administration municipale et le développeur.
|
DATE :
|
28 novembre 2025
|
HEURE :
|
9 h 45 - accueil des invités
|
LIEU :
|
Bureau de projet -- Village Lacey Green
|
QUI :
|
M. Michel Gibson, maire de Kirkland
SOURCE Prével
Renseignements et confirmation de présence : Noémie Tétreault, 514-632-9036, [email protected]
Partager cet article