Plus de 1 000 unités d'habitation à deux pas de la station REM Fairview-Pointe-Claire

KIRKLAND, QC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Prével et TGTA invitent les représentants des médias au lancement officiel de la phase habitation du Village Lacey Green, un projet signature développé avec la Ville et les citoyens de Kirkland.

Cet événement marquera le début de la construction d'un premier immeuble de neuf étages regroupant 252 unités locatives, situé à deux pas de la future station REM Fairview-Pointe-Claire.

Il s'agit d'un jalon majeur pour ce futur quartier intergénérationnel, inclusif et axé sur la mobilité durable, né d'une concertation étroite entre le comité consultatif citoyen, l'administration municipale et le développeur.

DATE : 28 novembre 2025 HEURE : 9 h 45 - accueil des invités

10 h 10 - Allocutions LIEU : Bureau de projet -- Village Lacey Green

3916, boulevard Saint-Charles, Pierrefonds-Roxboro (QC) H9H 3C6

(Stationnement disponible) QUI : M. Michel Gibson, maire de Kirkland

M. Stephen Bouchard, conseiller du district 5, Kirkland

M. Monsef Derraji, député de Nelligan

Mme Laurence Vincent, présidente, Prével

M. Martin Galarneau, associé, TGTA

Notez qu'ils seront disponibles pour des entrevues individuelles après les allocutions

