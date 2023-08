BEIJING, le 16 août 2023 /CNW/ -- L'AWE2024 aura lieu du 14 au 17 mars 2024 au Shanghai New International Expo Center, selon une annonce faite par le comité organisateur de l'AWE le 16 août 2023.

AWE2024

Couvrant 13 salles d'exposition et une superficie sans précédent de 150 000 mètres carrés, l'AWE2023 a établi de nouveaux records avec plus de 1 000 exposants et 350 000 visiteurs. Pour les initiés de l'industrie, l'AWE est un salon incontournable. En fait, 70 % des visiteurs de l'AWE sont des initiés de l'industrie et plus de 80 % d'entre eux sont des décideurs ou des cadres supérieurs. De plus, il convient de noter que l'AWE2023 a publié un rapport sur les tendances de l'industrie après le salon, qui est maintenant disponible sur son site Web.

Fondé sur les réalisations de l'AWE2023, l'AWE2024 aura lieu sur une superficie élargie de 160 000 mètres carrés et dans 14 salles. Le salon AWE2024, qui figure parmi les trois principaux salons de l'industrie, continuera de mettre l'accent sur l'affichage de maisons intelligentes fondées sur des scénarios, tout en mettant en lumière les tendances de l'industrie. Les principaux espaces d'exposition comprendront des appareils électroménagers intelligents, des appareils électroniques grand public, des cuisines et des salles de bain intelligentes, des divertissements intelligents et des solutions de santé intelligentes.

L'AWE adopte la tendance à l'intégration des technologies numériques dans les industries et étend son portefeuille pour construire un écosystème intelligent centré sur la maison qui couvre des solutions de vie intelligentes telles que la ville intelligente, les soins de santé intelligents, le transport intelligent et l'éducation intelligente, et des produits innovants tels que la réalité virtuelle et l'éducation, les appareils portables, les produits de soins pour maman et bébé, les produits pour animaux de compagnie, les robots de service, les appareils de plein air et les périphériques de jeu.

Selon le comité organisateur de l'AWE, l'Association allemande de l'industrie de la cuisine moderne (AMK) sera de retour à l'AWE2024 avec ses membres après sa première participation en 2019. En outre, la SZ Commercial LCD Industry Association organisera une délégation de fabricants d'étalages commerciaux et de fabricants d'appareils électroniques grand public pour une exposition à l'AWE2024.

En tant qu'élément essentiel de l'écosystème de l'AWE, des activités simultanées comme le AWE Summit, le Future Home Summit et le prix AWE auront lieu comme prévu. De plus, l'AWE2024 continuera de collaborer avec des plateformes de premier plan comme JD.com et Douyin pour accroître son influence.

Xu Dongsheng, vice-président de la China Household Electrical Appliances Association, déclare : « L'AWE2024 élargira son portefeuille pour inclure des investisseurs, des concepteurs industriels, des concepteurs de décorations résidentielles, des consommateurs branchés sur les tendances, des étudiants collègues, des joueurs de e-sports, des gourmets, des acheteurs de cadeaux et des campeurs afin d'améliorer l'influence de l'AWE ainsi que sa valeur pour les consommateurs et ses partenaires. Nous croyons que nos efforts conjoints feront de l'AWE un baromètre de l'innovation technologique qui dirige le développement de l'industrie. »

