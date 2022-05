SHENZHEN, Chine, le 13 mai 2022 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur international de solutions de télécommunications, d'entreprise et de technologies grand public pour l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui le lancement de son appareil Axon 40 Ultra, un chef-d'œuvre démontrant une mise à niveau sophistiquée de la technologie de caméra sous l'écran et un pionnier de la technologie de photographie computationnelle multiappareils. Muni de la toute nouvelle plate-forme Snapdragon 8 Gen 1, le ZTE Axon 40 Ultra est « conçu pour le spectaculaire », incarnant le téléphone intelligent par excellence et se démarquant dans les trois aspects que sont l'écran, l'image et la performance.

La technologie de caméra sous l'écran de nouvelle génération offre des images spectaculaires à tout coup

En tant que pionnier de la technologie de caméra sous l'écran, ZTE est toujours à l'avant-garde de l'évolution de la tendance de l'écran intégral. Basé sur les précédents produits de caméra sous l'écran de pointe de ZTE, l'Axon 40 Ultra, en tant que produit commercial de troisième génération doté de cette technologie mise à niveau, a réalisé de grandes avancées innovantes. De plus, avec son écran entièrement intégré, le ZTE Axon 40 Ultra réussit à présenter la forme par excellence de l'écran intégral.

Pour l'Axon 40 Ultra, une densité de 400 ppp a été appliquée à la zone de la caméra sous l'écran, tandis que l'écran entier présente une disposition de diamant bleu, permettant un effet d'intégration visuelle encore meilleur. Par ailleurs, la technologie Pixel Drive indépendante, la première de l'industrie, est également adaptée pour s'assurer que chaque pixel est piloté par un circuit de pixels distinct, permettant un affichage encore plus clair. Le circuit adopte un filage transparent distribué, ce qui élimine l'agrégation de circuits sur le bord de l'écran de la zone de la caméra sous l'écran, produisant une image encore plus lisse. De plus, la puce d'affichage UDC Pro est améliorée avec l'intégration de la mise à niveau de l'algorithme de combinaison à rapport maximal, l'amélioration intelligente des pixels et la technologie d'optimisation de l'affichage intelligente afin de créer un affichage plus précis et synchronisé. Grâce à son nouvel écran intégral amélioré impeccable, le ZTE Axon 40 Ultra peut offrir une expérience encore plus immersive et des images spectaculaires à tout coup.

Entre-temps, la qualité d'image de la caméra avant a également été grandement bonifiée. Le ZTE Axon 40 Ultra est muni d'une caméra sous l'écran frontale de 16 mégapixels, qui peut atteindre un effet d'infusion de pixels de 2,24 µm, générant une sensibilité lumineuse accrue pour la zone de la caméra sous l'écran. L'algorithme d'égoportrait 3.0 utilise une technologie d'IA d'apprentissage en profondeur pour réduire le bruit et est capable d'étalonner en temps réel des images dans différents environnements lumineux, notamment grâce au désembuage intelligent ou à une fonction antiéblouissement, afin d'améliorer considérablement la clarté et la transparence de l'image. Par ailleurs, la fonction de maquillage intelligent peut rehausser la qualité des clichés faciaux.

La configuration de l'écran de niveau fleuron crée encore plus d'excitation. Le ZTE Axon 40 Ultra propose un grand écran AMOLED de 6,8 po qui prend en charge la résolution FHD+ de 1116*2480, avec une luminosité maximale de 1 500 nits, une couverture à 100 % de la grande gamme de couleurs DCI-P3, une profondeur de couleur de 10 bits et un affichage couleur extrême de 1,07 milliard de couleurs, offrant des effets et une clarté de couleur remarquables. De plus, cet incroyable grand écran prend entièrement en charge un taux de rafraîchissement intelligent élevé de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 360 Hz. En outre, la fonction de gradation par modulation de largeur d'impulsion (PWM) à haute fréquence de 1440 Hz peut réduire efficacement le scintillement de l'écran dans les scènes sombres, ce qui, en combinaison avec la certification de faible lumière bleue Eyesafe de TUV Rheinland, offre une protection oculaire exceptionnelle.

Le système Trinity à trois caméras principales permet des clichés spectaculaires à tous les angles

Tandis que l'écran intégral permet aux utilisateurs de « voir le spectacle », les caméras principales du ZTE Axon 40 Ultra ont été entièrement mises à niveau pour devenir une « trinité » formée d'une caméra Humanité de 64 mégapixels, une caméra principale ultra-grand-angle de 64 mégapixels et une caméra principale à téléobjectif Périscope de 64 mégapixels, soit le meilleur système de caméra triple de l'industrie. Alimenté par de nombreuses et puissantes fonctions de photographie informatique exclusives, le système de trois caméras principales permet au ZTE Axon 40 Ultra de s'affirmer comme téléphone intelligent phare pour « capter le spectacle ».

La caméra principale Humanité de 64 mégapixels et la caméra principale ultra-grand-angle sont dotées de deux capteurs Sony IMX787, lancés dans l'industrie dans le ZTE Axon 40 Ultra. Une telle configuration permet une mise au point omnidirectionnelle double pixels, plus rapide et plus précise. Plus précisément, la caméra Humanité de 64 mégapixels propose une distance focale équivalente de 35 mm, avec un objectif 7P et une grande ouverture de f/1,6, créant un effet de flou optique au niveau du matériel. La caméra principale ultra-grand-angle présente une distance focale équivalente de 16 mm avec une macro AF de 4 cm, combinant des fonctions grand-angle et macro pour créer une très faible distorsion sur la surface incurvée. La caméra principale à téléobjectif Périscope présente une distance focale équivalente de 91 mm avec une fonction de zoom optique de 5,7x, de grand-angle à téléobjectif. Grâce à un système intégral de stabilisation d'image de niveau Steadicam, les dispositifs de stabilisation d'image optique et électronique permettent d'obtenir d'excellentes performances pour chaque photo.

La photographie informatique est encore améliorée. Contrairement aux autres téléphones intelligents avec trois caméras principales d'un même nombre de pixels, le ZTE Axon 40 Ultra est le seul de l'industrie qui prend en charge l'enregistrement ultra-haute définition 8K avec toutes les caméras principales. Il s'agit également du seul téléphone intelligent à trois caméras principales de l'industrie présentant une fonction d'instantané avec les trois, permettant de capter des objets en mouvement grâce à son propre algorithme d'obturation adaptative personnalisé. Enfin et surtout, le ZTE Axon 40 Ultra est le seul téléphone intelligent à trois caméras principales de l'industrie qui prend en charge la mise au point préréglée avec les trois, permettant aux utilisateurs de prérégler manuellement la distance de mise au point avant la prise, réduisant ainsi davantage le temps de mise au point.

De plus, la fonction de super scène nocturne a été améliorée. L'algorithme de vidéographie IA unique peut améliorer la luminosité de l'image, augmenter la résolution lors du tournage de vidéos dans des endroits sombres, réduire le bruit et réellement restaurer les informations de couleur. En outre, le ZTE Axon 40 Ultra présente de nombreux modes de photographie du ciel nocturne, tels que « Lune intelligente », « Algorithme de photographie des étoiles » et « Constellation IA », offrant aux utilisateurs un rendement nocturne supérieur. Aux côtés du système de couleurs d'images humanistes et de riches filtres humanistes comme le filtre noir et blanc Bresson, le filtre de film, etc., le ZTE Axon 40 Ultra permet aux utilisateurs de faire l'expérience d'une foule de prises de photos amusantes grâce à une variété de scénarios de photographie et de vidéographie.

D'incroyables performances et une magnifique esthétique créent un spectacle de tous les instants

Conçu pour offrir des performances spectaculaires, le ZTE Axon 40 Ultra profite de la configuration phare de la nouvelle plate-forme Snapdragon 8 Gen 1, la technologie UFS3.1 et une mémoire vive LPDDR5. Par-dessus le marché, cet appareil phare est doté d'une technologie de refroidissement liquide à chambre de vapeur pour un rendement maximal, la surface totale de dissipation thermique de la structure de dissipation de chaleur à neuf couches atteignant 36 356 mm2. Assistée par le nouveau vaporisateur refroidi par liquide à chambre de vapeur à double canal, la conductivité thermique du dispositif de conduction thermique rapide de type cascade peut être grandement augmentée de 400 %. La capacité d'absorption thermique de la chambre de vapeur à changement de phase en graphène à micronanocavité de qualité aérospatiale a été augmentée de 140 %, et sa conductivité thermique est 300 fois supérieure à ce qu'elle était auparavant, conférant au ZTE Axon 40 Ultra sa capacité de dissipation rapide de la chaleur et ses performances fluides.

Pour une expérience de jeu encore meilleure, le ZTE Axon 40 Ultra propose également la technologie Snapdragon Sound, deux haut-parleurs stéréo audio DTS, un moteur linéaire à axe X et une cadence de prise de vues élevée de 90/120, offrant aux utilisateurs une expérience audio et d'utilisation grandement améliorée. De plus, le ZTE Axon 40 Ultra prend entièrement en charge le chiffrement par matériel, avec une puce de sécurité indépendante intégrée, afin de mieux protéger le système.

Sur le plan esthétique, le ZTE Axon 40 Ultra présente un profil intégré recherché incarnant un esprit d'élégance. Il est conçu avec une surface en cascade très courbée de 71 degrés et un angle de flexion très profond de 3,9 mm, améliorant le confort de l'appareil en main. De même, une caméra arrière en verre sans cadre, une première de l'industrie, est installée à l'arrière du ZTE Axon 40, « dissimulant » parfaitement la surface de la plate-forme métallique. Ce nouveau modèle phare offre deux options de couleurs : encre de Chine et orange de Dunhuang.

Le ZTE Axon 40 Ultra sera en vente en Chine continentale à compter du 13 mai.

