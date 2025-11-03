HONG KONG, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Le 2 novembre, le relais de la flamme des 15e Jeux nationaux de la République populaire de Chine a été lancé simultanément dans quatre villes : Hong Kong, Macao, Guangzhou et Shenzhen.

Feng Xingya a porté la flamme des Jeux nationaux dans le relais (PRNewsfoto/GAC)

Lors de la cérémonie du relais de la flamme à Hong Kong, Feng Xingya, président du conseil d'administration et président de GAC Group, a effectué avec succès le relais de la flamme. Il était le 8e porteur du flambeau. Il s'agit du retour de Feng Xingya en tant que porteur du flambeau pour un événement sportif majeur après 15 années d'absence. C'est en 2010, lors des Jeux asiatiques de Guangzhou, qu'il avait porté le flambeau pour la dernière fois. Des berges de la rivière des Perles aux rives du port de Victoria, Feng Xingya, le flambeau à la main, a été témoin du voyage de la Chine sur la scène mondiale.

En tant que seul partenaire automobile officiel des 15e Jeux nationaux, des Jeux paralympiques et des Jeux spéciaux, GAC tire parti de la technologie pour renforcer le sport, en offrant un soutien de service complet et de haute qualité pour le relais de la flamme dans la région de Guangdong-Hong Kong-Macao. L'ensemble du processus de relais de la flamme a été soutenu par de multiples modèles GAC pour les services de navette, les tâches d'escorte et la logistique opérationnelle, tandis que des technologies de pointe comme les voitures volantes, des robots humanoïdes intelligents incarnés et la conduite autonome de haut niveau L4 ont été déployées pour améliorer cet événement sportif d'importance nationale organisé conjointement par les trois régions.

Pendant le relais de la flamme de Hong Kong, le E9 PHEV a servi de véhicule de commandement, escortant la flamme tout au long de son voyage. Tirant parti de sa riche expérience dans le domaine des véhicules à conduite à droite, GAC a également fourni des versions RHD personnalisées de l'E9 PHEV et du HYPTEC HT en tant que véhicules de service officiels pour les divisions de Hong Kong et de Macao, soutenant les Jeux avec des solutions de mobilité à faibles émissions de carbone et écologiques.

De plus, GAC a établi le centre Intelligent Mobility Service Center for the Games, qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une gestion complète des processus et des mécanismes d'intervention d'urgence rapide. Cela a assuré le fonctionnement sécuritaire et efficace des véhicules de service et a fourni une expérience rassurante et réconfortante, démontrant pleinement les capacités de garantie exceptionnelles de la fabrication intelligente chinoise.

Des Jeux asiatiques de 2010 à ceux de 2025, les sites ont peut-être changé, mais la passion et l'engagement de GAC envers le développement sportif du pays sont demeurés constants. Alors que l'empreinte commerciale de l'entreprise continue de croître, sa conviction que l'innovation est la force motrice du progrès demeure inébranlable.

