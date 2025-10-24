HONG KONG et MACAO, 24 octobre 2025 /CNW/ - Les cérémonies officielles de livraison de véhicules pour les événements de Hong Kong et de Macao des 15e Jeux nationaux de la République populaire de Chine, des 12e Jeux nationaux pour les personnes handicapées et des 9e Jeux olympiques spéciaux nationaux, la République populaire de Chine (ci-après appelée les « 15e Jeux nationaux ») a eu du succès les 15 et 22 octobre respectivement. Les 15e Jeux nationaux sont organisés conjointement par le Guangdong, Hong Kong et Macao pour la première fois. Représentant non seulement le plus haut niveau et le plus grand événement sportif complet en Chine, ils représentent également une grande occasion de « démontrer les forces institutionnelles, de mettre en valeur le caractère de la région de la baie et de mettre en valeur la culture Lingnan ». En tant que partenaire automobile officiel exclusif des 15e Jeux nationaux, GAC tire parti de ses capacités novatrices en matière de technologie automobile pour fournir des services complets et de soutien aux véhicules de haute qualité pour les événements dans les trois régions.

Image

Grâce à sa vaste expérience dans la fabrication à conduite à droite, GAC a livré un total de 365 véhicules à conduite à droite personnalisés pour les divisions de Hong Kong et de Macao. Le parc comprend 90 VPM électriques intelligents, les VEHR E9 et 180 VUS électriques de luxe, le HYPTEC HT, pour Hong Kong, ainsi que 95 VEHR E9 pour Macao.

Pour répondre aux demandes opérationnelles complexes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de la 15e édition des Jeux nationaux, GAC a adhéré à sa philosophie « Customer First, Service First ». S'appuyant sur son réseau de services mature et sa vaste expérience en matière de soutien aux événements, GAC a mis au point un système de service complet « zéro erreur, zéro défaillance et zéro préoccupation » pour la division Macao, comprenant des opérations 24 heures sur 24 et des mécanismes d'intervention d'urgence. Grâce à l'établissement d'un centre de service de mobilité intelligente, à la formation systématique des conducteurs et au déploiement du « service à code unique GAC », GAC assure des services de transport sécuritaires, efficaces et fiables, soutenant le fonctionnement harmonieux des 15e Jeux nationaux.

En tirant parti de ce partenariat comme d'une occasion, GAC continuera de respecter son engagement « In Local, For Local » envers le développement local à Hong Kong et à Macao, devenant ainsi un partenaire de qualité supérieure, de haute technologie et fiable pour les consommateurs. En tant que créateur de mobilité verte, à faibles émissions de carbone et intelligente pour une vie meilleure, GAC considérera cette collaboration comme un nouveau point de départ pour intégrer profondément ses forces technologiques à l'esprit d'innovation des Jeux nationaux. Parallèlement, GAC s'associera aux 15e Jeux nationaux pour contribuer au développement de haute qualité de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao et à la stratégie « Automotive Power ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2804446/Image.jpg

SOURCE GAC

