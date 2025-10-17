GUANGZHOU, Chine, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Le 15 octobre, la 138e Foire de Canton a ouvert ses portes lors d'une grande cérémonie à Guangzhou. Sous le thème « Where Craft Meets Technology », GAC a fait une forte apparition à la Foire d'automne de Canton avec trois modèles stratégiques - AION UT, S7 et HPYTEC HL - ainsi que ses réalisations en matière d'écosystème énergétique. Cette année, GAC a profondément intégré le patrimoine culturel de Lingnan et les éléments des Jeux nationaux, offrant une présentation multidimensionnelle de la mondialisation de la technologie, de la mondialisation des écosystèmes et de la mondialisation de la culture. L'exposition a mis en lumière la formidable force technologique de GAC et a démontré les pratiques novatrices et la compétitivité systématique des marques automobiles chinoises sur le marché mondial.

Dans la zone d'exposition de GAC, la mobilité intelligente a occupé le devant de la scène grâce à des démonstrations de véhicules dédiés, à une zone technologique immersive en RV et à un affichage de planification pour les solutions mondiales de stockage d'énergie. Ces offres ont offert aux acheteurs du monde entier une expérience de mobilité attrayante et axée sur la technologie.

En tant que partenaire officiel des 15e et 12e Jeux nationaux pour les personnes handicapées et des 9e Jeux olympiques spéciaux nationaux, et en tant que seule marque automobile participant au 138e festival de musique et de cuisine de la Foire de Canton, GAC a créé un espace de style de vie immersif combinant la mobilité intelligente, la cuisine cantonaise et les expériences interactives. En présentant des véhicules comme le M8, l'AION UT et l'AION V dans des scénarios dynamiques d'espace mobile, GAC a favorisé l'expérience gastronomique et a transformé ces modèles en « salles de réception mobiles », mettant en valeur de nouvelles possibilités pour la vie des véhicules humains auprès des visiteurs du monde entier.

S'appuyant sur des années d'expansion consacrée sur sa voie d'internationalisation, GAC a progressivement établi un réseau mondial couvrant 85 pays et régions. Ce réseau comprend plus de 570 points de vente et de service, cinq usines de fabrication à l'étranger et sept entrepôts de transport en commun, formant un modèle d'affaires mature qui intègre les exportations de véhicules à des opérations localisées. De janvier à septembre 2025, GAC a exporté 92 000 véhicules, les marques autonomes représentant plus de 92 % des expéditions, soit une croissance de 16,5 % par rapport à l'année précédente. À l'avenir, GAC continuera de se concentrer sur les besoins des clients à l'échelle mondiale, d'optimiser son portefeuille de produits et son expérience de service, et d'offrir des modèles plus concurrentiels parallèlement à des systèmes de service adaptés au marché. Cette approche créera une boucle fermée à cycle complet, de la livraison des produits à la satisfaction de la clientèle, ce qui renforcera davantage la force des produits de GAC sur les marchés mondiaux.

