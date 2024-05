Lancement du troisième appel à projets communautaires en agriculture urbaine - RDP-PAT invite les acteurs locaux à soumettre leurs initiatives

MONTRÉAL, le 20 mai 2024 /CNW/ - Pour une troisième année consécutive, l'arrondissement de RDP-PAT lance un appel à projets en agriculture urbaine pour soutenir les groupes, organisations ou établissements d'enseignement de son territoire qui souhaitent mettre sur pied des projets collectifs qui peuvent apporter des réponses concrètes aux enjeux alimentaires, environnementaux et sociaux de leur milieu. Pour ce faire, l'arrondissement offre une aide financière globale de 50 000 $ pouvant aller jusqu'à 18 000 $ par projet. Cette somme sera répartie entre les projets retenus, choisis en fonction des critères sélectionnés par le comité en agriculture urbaine.

L'arrondissement est fier d'offrir l'opportunité aux acteurs locaux de développer des projets concrets en agriculture urbaine et de participer au rayonnement de leur communauté. « En valorisant la pratique de l'agriculture urbaine, nous favorisons l'accès à des aliments sains et locaux tout en contribuant à l'expansion des surfaces cultivables sur notre territoire. Les projets deux premières éditions reflètent le dynamise et la créativité de notre communauté et j'ai déjà hâte de découvrir ce qui a sortir de terre pour ce 3e appel à projets », ajoute Mme Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement.

« L'appel à projets en agriculture urbaine nous permet de repenser et de transformer des espaces sous-utilisés en écosystèmes durables au bénéfice de la population. Je veux remercier les équipes de l'arrondissement et de l'Éco de la Pointe-aux-Prairies qui œuvrent à accompagner les porteurs et porteuses de projets pour ainsi, maximiser les bienfaits et retombées de ces initiatives » nous mentionne la conseillère de Pointe-aux-Trembles et présidente du comité de la transition écologique, Mme Virginie Journeau.

Les organismes à but non lucratif, les établissements d'enseignement, les centres de la petite enfance et les garderies, les centres d'hébergement pour les personnes vulnérables, ne sont que quelques exemples d'organisations éligibles à l'appel à projets. Partenaire dans la mise en œuvre de cet appel à projets, l'Éco de la Pointe-aux-Prairies accompagnera les porteur(euse)s des projets sélectionnés pendant le développement, la planification et la réalisation de leur projet et ce, pour une durée de deux ans.

Aide financière et modalités

L'aide financière sera attribuée aux groupes, aux organismes et aux institutions dont les projets proposés répondront aux conditions et aux critères d'admissibilité. Une attention particulière sera portée à leur potentiel de pérennisation dans le temps et à leur ancrage local.

Un montant pouvant aller jusqu'à 18 000 $ sera attribué aux projets qui favoriseront l'accès à des aliments frais, sains et locaux pour la population de RDP-PAT. Ces projets devront être réalisés en 2024-2025.

La description des projets et dépenses admissibles, les critères d'admissibilité, les modalités de l'aide financière, ainsi que le formulaire de demande sont disponibles sur montreal.ca/rdppat.

La date limite pour déposer une demande de financement est le 21 juillet 2024 à minuit. Les propositions soumises seront évaluées par un comité de sélection composé de membres du Comité de coordination de la Politique d'agriculture urbaine, de l'Éco de la Pointe-aux-Prairies, membres du conseil d'arrondissement, d'employé(e)s municipaux et d'un(e) citoyen(ne). Les projets sélectionnés seront annoncés au début du mois de septembre.

Des projets d'agriculture urbaine qui font rayonner la communauté

Des projets ont déjà bénéficié de l'aide financière octroyée par l'arrondissement et de l'accompagnement de l'Éco de la Pointe-aux-Prairies dans le cadre des appels à projets 2022-2023. Pour en savoir davantage, consultez la page RDP-PAT rayonne par des projets d'agriculture urbaine : https://montreal.ca/articles/la-communaute-de-rdp-pat-rayonne-par-des-projets-dagriculture-urbaine-32686

Renseignements: Marie Noël-de-Tilly, Chargée de communication, Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, 514 242-9249, [email protected]