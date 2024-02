TORONTO, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Un recensement unique en son genre vise à fournir au système de santé de l'Ontario les données dont il a besoin pour aborder les problèmes de diversité, d'équité et d'inclusion auxquels les infirmières doivent faire face.

Le mardi 13 février 2024, l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario (OIIO) a lancé son premier recensement de la main-d'œuvre.

Le recensement, qui est envoyé à environ 200 000 infirmières de la province, comprend des questions qui fourniront à l'OIIO des renseignements clés sur les caractéristiques démographiques des infirmières de l'Ontario et leurs expériences.

« Le recensement est une occasion pour les infirmières autorisées de l'Ontario de partager leur expérience au sein du système de soins de santé, a déclaré Brent Knowles, directeur de l'analyse et de la recherche de l'OIIO. « Il nous fournira également une base de référence pour suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre de politiques plus équitables et inclusives. »

Le Recensement de la main-d'œuvre, qui comporte trois parties, pose aux infirmières des questions sur leur identité; l'exercice et l'emploi en soins infirmiers; et leurs expériences dans le système de soins infirmiers et avec l'OIIO. Cette année, le recensement est disponible en anglais seulement.

L'OIIO sait que les infirmières ont différentes expériences au travail et avec leur organisme de réglementation en fonction de leur identité. Le recensement permet à l'OIIO de mieux comprendre ces expériences, y compris les obstacles et la discrimination, en demandant aux infirmières de partager des informations sur la manière dont elles s'identifient.

« L'OIIO utilise les normes les plus élevées de confidentialité et de protection de la vie privée pour effectuer le recensement de la main-d'œuvre », a ajouté monsieur Knowles. Par exemple, on ne demandera pas aux infirmières de fournir leur nom ou leur numéro d'inscription, et les réponses ne peuvent pas être reliées à elles.

« Les données que nous recueillons fourniront à l'OIIO et à nos partenaires du système, y compris les décideurs du système de soins de santé, l'information nécessaire pour améliorer l'expérience des infirmières et la sécurité des patients », a déclaré Sandra Porteous, directrice de la diversité, de l'équité et de l'inclusion de l'OIIO. « Nous croyons qu'il s'agit d'une étape importante vers la création d'un changement significatif. »

Pour créer le recensement, l'OIIO a collaboré avec de précieux partenaires. Nous avons élaboré toutes les questions en partenariat avec des leaders communautaires et des experts en diversité, en équité et en inclusion qui se spécialisent dans la collecte de données dans les systèmes de santé.

L'OIIO tient à remercier le Groupe de travail du personnel infirmier noir, l'Alliance des infirmières et infirmiers noirs du Canada, l'Association pancanadienne des infirmières et infirmiers d'ascendance africaine (Ontario Black Nurses Network et Canadian Black Nurses Network) et le Indigenous Primary Health Care Council pour leur soutien.

« C'était très motivant de participer à la réalisation du sondage, car cela doit être fait », a déclaré la Dre Angela Cooper Brathwaite, IA, M.Sc.inf., Ph. D., coprésidente du groupe de travail du personnel infirmier noir de l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario et ancienne présidente de l'AIIAO. « Nous avons grand besoin de ce type de données pour apporter des changements afin de lutter contre le racisme, l'exclusion et le manque de soutien dans le système. »

L'OIIO utilisera les résultats du recensement pour éclairer ses activités de diversité, d'équité et d'inclusion à l'avenir. « La réalisation du recensement de la main-d'œuvre est une occasion pour l'OIIO d'apprendre et de s'améliorer », a expliqué Mme Porteous. « Nous continuerons d'appliquer nos apprentissages au fur et à mesure que nous réaliserons les versions futures du recensement. »

« Le fait que l'OIIO prenne cette mesure est un exemple pour d'autres organisations », a ajouté Mme Cooper Brathwaite, qui est également membre de l'Ordre du Canada, récipiendaire de l'Ordre de l'Ontario et un membre de l'American Academy of Nursing. « Je suis encouragée par le fait que l'OIIO recueille ces renseignements et les partage avec d'autres organisations. Le fait d'avoir ces données soutiendra les changements et fera une différence. »

Pour plus d'informations, visitez le site www.cno.org/census.

