Lancement du service Communauto FLEX à Montréal-Nord

« Le partage de véhicules en libre-service représente une alternative supplémentaire à l'auto solo et permet aux Nord-Montréalais qui ne possèdent pas de voiture de se déplacer plus librement dans l'arrondissement. En utilisant ce service, nos citoyens participent activement à réduire la pollution en milieu urbain, tout en préservant leur mobilité », a souligné Chantal Rossi, conseillère de la Ville du district Ovide-Clermont et responsable politique du dossier mobilité à l'arrondissement.

« Communauto s'est donné comme mission de développer un service de transport le plus répandu possible et complémentaire au transport collectif et actif. En proposant Communauto FLEX à une importante communauté comme celle de Montréal-Nord, nous franchissons un pas décisif vers une offre de dimension métropolitaine », a déclaré M. Marco Viviani, vice-président, Développement stratégique, Communauto.

Qu'est-ce que Communauto FLEX?

Communauto FLEX est un service de voitures en libre-service sans réservation, qui donne accès à des véhicules hybrides ou électriques disponibles sans délai, 24h/24, 7 jours sur 7. Ses utilisateurs prennent une voiture à l'endroit de leur choix et la ramènent où ils le veulent à l'intérieur de la zone de desserte. La location est possible pour quelques minutes, quelques heures ou quelques journées.

Les utilisateurs peuvent se stationner dans les espaces réservés aux résidents se trouvant à l'intérieur des zones de desserte, existantes dans 15 arrondissements à Montréal. Pour en savoir plus : www.montreal.communauto.com

Où stationner ces véhicules à Montréal-Nord?

Sur le territoire de l'arrondissement, le stationnement des véhicules Communauto FLEX sera autorisé seulement dans le périmètre suivant :

l'avenue Pelletier à l'est,

boul. Gouin au nord,

boul. Industriel au sud,

et la limite ouest de l'arrondissement (rue J.J. Gagnier)

À terme, l'arrondissement souhaite que le stationnement des véhicules Communauto FLEX soit autorisé sur l'ensemble du territoire.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Renseignements: Source : Arrondissement de Montréal-Nord, Communauto ; Renseignements pour les médias : Daniel Bussières, chef de division, Relations avec les citoyens et Communications, [email protected], 514 608-4001 ; Marco Viviani, vice-président, Développement stratégique, [email protected], 514 316-6500

Liens connexes

https://montreal.ca/montreal-nord