Lancement du Recensement de la relève agricole établie : pour mieux connaître et soutenir la prochaine génération d'entrepreneurs agricoles

QUÉBEC, le 6 janv. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, invite l'ensemble des agricultrices et agriculteurs de la relève, âgés de moins de 40 ans et détenant des parts dans une entreprise agricole, à participer au Recensement de la relève agricole établie. Cette démarche est essentielle pour mieux connaître la réalité de la nouvelle génération d'entrepreneurs agricoles du Québec et pour continuer à poser des gestes concrets pour la soutenir.

Réalisé tous les cinq ans, le Recensement de la relève agricole établie permet au Ministère de brosser un portrait clair et fiable de la relève dans chaque région et dans chaque secteur de production. Les jeunes entrepreneurs agricoles sont invités à y participer en répondant au questionnaire en ligne.

Les données recueillies permettront, entre autres, d'orienter les décisions, les programmes ainsi que les actions de soutien du gouvernement et des acteurs du milieu. Elles constituent un levier stratégique pour mieux accompagner la relève et favoriser les conditions de succès de celles et ceux qui assurent l'avenir de l'agriculture québécoise.

Citations

« La relève agricole est une priorité pour le gouvernement du Québec. Sans relève, il n'y a pas d'agriculture. Pour bien la soutenir, nous devons d'abord bien la connaître. Nos actions reposent sur un accompagnement personnalisé, une formation adaptée aux réalités du terrain et un soutien financier structurant. Ce recensement s'inscrit pleinement dans cette approche, en nous permettant de mieux comprendre les besoins des jeunes entrepreneurs agricoles et d'ajuster nos interventions en conséquence. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Il est impératif que la relève remplisse ce sondage essentiel à la compréhension des conditions de vie, de travail et d'établissement de la relève agricole du Québec. Les données probantes sont indispensables pour l'élaboration de politiques publiques efficaces et adaptées à la réalité du terrain. Nous attendrons avec intérêt les résultats, qui renforceront notre capacité à soutenir la relève agricole. »

David Beauvais, président de la Fédération de la relève agricole du Québec

Faits saillants

Les données recueillies serviront à mettre à jour le Portrait de la relève agricole au Québec, une référence essentielle pour les acteurs du secteur.

Ce recensement permet de mieux cibler les actions à prendre pour soutenir la relève, favoriser son succès et assurer la pérennité de nos entreprises agricoles.

Des outils financiers structurants sont déjà en place pour soutenir le démarrage, l'acquisition et le transfert d'entreprises agricoles.

Le Ministère mise sur un accompagnement personnalisé, avec plus de 50 conseillers en relève, répartis dans toutes les régions. En 2024-2025, plus de 1 000 jeunes entrepreneurs agricoles ont été accompagnés.

Le questionnaire, d'une durée d'environ 15 minutes, est accessible en ligne. Pour le remplir, il faut avoir un code unique : celui-ci sera transmis par la poste à toutes les personnes admissibles d'ici le 15 janvier 2026.

Les participants auront jusqu'au 15 février 2026 pour répondre au sondage.

Liens connexes

Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :

Facebook X Instagram LinkedIn YouTube

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source : Josiane Bélanger-Riendeau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]