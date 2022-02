KWANLIN, WHITEHORSE, YT, le 17 févr. 2022 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada, le gouvernement du Yukon, les Premières Nations du Yukon et le Conseil des Premières Nations du Yukon sont heureux d'annoncer le lancement du Projet sur les liens culturels pour les enfants des Premières Nations du Yukon et les enfants autochtones pris en charge à l'extérieur du foyer. Ce projet sera mis en œuvre dans le cadre d'un véritable partenariat au cours des cinq prochaines années, afin de soutenir et de préserver le lien avec la culture et la communauté pour les enfants des Premières Nations du Yukon et autochtones qui sont pris en charge par le système de protection de l'enfance.

Le Projet sur les liens culturels offrira des ressources pour entretenir le lien de tous les enfants pris en charge hors du foyer familial à leur propre culture et communauté. Pour les enfants des Premières Nations du Yukon pris en charge par le directeur des services à la famille et à l'enfance du Yukon, cela comprendra un plan culturel obligatoire élaboré en collaboration avec les Premières Nations du Yukon ou le Conseil des Premières Nations du Yukon. Les plans culturels peuvent comprendre des activités culturelles, linguistiques et traditionnelles individuelles et collectives, ainsi que des activités sur le terrain, pour favoriser les liens avec leur famille et leur communauté.

Ce projet s'aligne sur les principales priorités de la table trilatérale du Yukon sur le bien-être des enfants et des familles des Premières Nations du Yukon, en particulier l'importance de la réunification et du maintien des liens entre les enfants et les familles. Le projet répond également à certaines des recommandations formulées par les Premières Nations du Yukon lors du récent examen de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille du Yukon.

En renforçant la participation des Premières Nations du Yukon aux services à l'enfance et à la famille et en soutenant les liens des enfants avec leurs communautés, leurs langues et leurs cultures, cette initiative appuie également l'intention et l'orientation de la Loi sur les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis du gouvernement fédéral. Cette loi affirme les droits inhérents des Premières Nations, des Inuits et des Métis à exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille, et établit des principes directeurs nationaux qui doivent être appliqués par tous ceux qui fournissent des services à l'enfance et à la famille aux enfants autochtones.

Le Projet sur les liens culturels montre comment les gouvernements collaborent pour répondre au deuxième point du premier appel à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Plus précisément, il s'attaque à la surreprésentation des enfants autochtones pris en charge et répond à l'appel pour garder les enfants dans des environnements adaptés à leur culture.

Le gouvernement du Canada soutient cette initiative par le biais de son Programme des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations, qui met l'accent sur la prévention précoce et aide les Premières Nations à exercer un plus grand contrôle sur le bien-être de leurs enfants et de leurs familles. Le financement est accordé pour cinq ans à partir de 2021-2022, et fournira jusqu'à 12,6 millions de dollars.

« Les enfants peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils sont en contact avec leur famille, leur communauté et leur culture. Le Projet sur les liens culturels démontre que lorsque les partenaires travaillent ensemble, nous pouvons mieux soutenir le bien-être des personnes et des communautés. Félicitations à tous ceux qui ont travaillé si fort pour donner vie à ce projet et qui ont su garder le cap sur ce qui compte : le bien-être et le bonheur des enfants des Premières Nations du Yukon. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Tous les enfants méritent d'être en sécurité sur le plan émotionnel, physique et spirituel. Ils doivent être valorisés, aimés et respectés dans leur culture. Ce projet reflète notre engagement à l'égard de la réconciliation et l'importance de la culture et de la communauté pour les enfants pris en charge par le système de protection de l'enfance. Il est également un exemple de partenariat et de collaboration véritables entre les Premières Nations du Yukon, le Canada et le Yukon. »

L'honorable Tracy-Anne McPhee

Ministre de la Santé et des Services sociaux, gouvernement du Yukon

« Le Conseil des Premières Nations du Yukon est heureux de voir ce projet se concrétiser au profit des enfants des Premières Nations du Yukon. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre les gouvernements et les Premières Nations du Yukon et témoigne d'un engagement à faire en sorte que les enfants des Premières Nations du Yukon pris en charge puissent maintenir un lien avec leur culture et leurs communautés. »

Grand Chef Peter Johnston

Conseil des Premières Nations du Yukon

« Le foyer n'est pas seulement un lieu physique, mais c'est aussi une idée façonnée par la culture, la communauté et la famille. Le Projet sur les liens culturels lancé aujourd'hui est un autre pas en avant dans le cadre d'un partenariat réel avec les Premières Nations du Yukon, afin d'assurer la prestation de services de soutien adaptés à la culture et dirigés par la communauté pour les enfants autochtones pris en charge. Après un long cheminement, je suis heureux de voir ce projet devenir une réalité. »

L'honorable Brendan Hanley

Député du Yukon

Les faits en bref

Le gouvernement du Yukon offre des services à l'enfance et à la famille à tous les résidents du Yukon , incluant les enfants et les familles des Premières Nations, conformément à la Loi sur les services à l'enfance et à la famille du Yukon , qui est entrée en vigueur en 2010.

offre des services à l'enfance et à la famille à tous les résidents du , incluant les enfants et les familles des Premières Nations, conformément à la du , qui est entrée en vigueur en 2010. Services aux Autochtones Canada fournit du financement, versé au Yukon par Relations Autochtones-Couronne et Affaires du Nord Canada , pour les services offerts aux enfants et aux familles des Premières Nations.

par Relations Autochtones-Couronne et Affaires du , pour les services offerts aux enfants et aux familles des Premières Nations. La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis , est entrée en vigueur le 1 er janvier 2020 et vise à réduire le nombre d'enfants et de jeunes autochtones pris en charge et à améliorer les services à l'enfance et à la famille.

, est entrée en vigueur le 1 janvier vise à réduire le nombre d'enfants et de jeunes autochtones pris en charge et à améliorer les services à l'enfance et à la famille. Le rapport final du comité consultatif d'examen de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille du gouvernement du Yukon - Embracing the Children of Yesterday, Today and Tomorrow - a été déposé à l'Assemblée législative du Yukon en octobre 2019.

du gouvernement du - Embracing the Children of Yesterday, Today and Tomorrow - a été déposé à l'Assemblée législative du en octobre 2019. Environ 90 % des enfants et des jeunes pris en charge par le gouvernement du Yukon sont autochtones.

sont autochtones. La table trilatérale sur le bien-être des enfants et des familles des Premières Nations du Yukon permet d'élaborer des initiatives visant à améliorer les services à l'enfance et à la famille, et de réduire le nombre d'enfants des Premières Nations pris en charge au Yukon . Outre le Canada, le Yukon et le Conseil des Premières Nations du Yukon , la table trilatérale comprend également des représentants des Premières Nations urbaines et rurales du Yukon , choisis par les Premières Nations du Yukon .

