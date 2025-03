Pour télécharger les visuels : cliquez ici

BROSSARD, QC, le 19 mars 2025 /CNW/ - Groupe Devimco et ses partenaires, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Fondaction, sont fiers d'annoncer le lancement de Palma Condominiums, un projet ambitieux de plus de 120 millions de dollars qui promet de redéfinir le paysage urbain de la Rive-Sud de Montréal. Situé au cœur du dynamique Solar Uniquartier, le design audacieux de la tour Palma Condominiums se distingue de son voisinage par son esthétique moderne et raffiné, affichant des courbes gracieuses d'un blanc pur et monochrome.

Cette prouesse architecturale dévoile des balcons ondulés sur les quatre façades distinctives de l'immeuble, constituant l'élément signature du projet. Avec ses 313 unités réparties sur 19 étages, Palma Condominiums propose une gamme variée de studios, de condos de 1 à 3 chambres et de penthouses.

Les copropriétaires auront accès à plus de 8 000 pieds carrés d'espaces communs avec un design aux teintes de beige évoquant le désert, le bleu rafraîchissant de l'eau et le vert des palmiers. Parmi ces espaces figurent :

Un hall d'entrée avec un espace adjacent pour le télétravail et un lounge, conçu pour en profiter en toute occasion;

Une salle de sport moderne offrant une luminosité abondante et une vue sur le parc;

Un spa avec sauna sec, douche thermale, bain à remous et aire de détente;

Un toit-terrasse avec piscine, lounge extérieur et espace BBQ;

Un chalet urbain constitué de deux espaces : le premier contient des tables de billard ainsi qu'un bar, et le second permet de s'y rassembler en plus grand nombre avec des tables, des banquettes et un foyer;

Un toit végétalisé permettant de garder la fraicheur par temps chaud.

Palma s'intègre harmonieusement dans son environnement naturel grâce à trois parcs environnants dont un jardin communautaire. Les vues dégagées sur le quartier et les Montérégiennes ajoutent au charme visuel de l'immeuble.

Situé à distance de marche de la station Du Quartier du Réseau express métropolitain (REM), les copropriétaires profiteront d'un accès rapide au centre-ville de Montréal en seulement 15 minutes, renforçant ainsi la position stratégique du Solar Uniquartier comme pôle urbain incontournable sur la Rive-Sud.

« Ce projet marque une étape importante dans le développement continu de Solar Uniquartier. Avec Palma Condominiums, Groupe Devimco réaffirme son engagement envers l'innovation architecturale tout en contribuant à créer une communauté vibrante où il fait bon vivre. Nous sommes convaincus que ce projet redéfinira l'expérience urbaine sur la Rive-Sud », a déclaré Laurent Messier, chef de la direction et associé du Groupe Devimco.

« C'est un privilège de participer au développement de Solar Uniquartier depuis ses débuts. Ce site TOD, relié au REM, intègre divers usages tant résidentiels, commerciaux, éducatifs que d'affaires. Je suis persuadé que cette nouvelle phase de copropriétés séduira les acheteurs pour qui l'immobilier est une valeur sûre », a mentionné Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ.

Le lancement VIP est prévu pour le printemps 2025.

Pour plus de détails sur le projet, consultez le site web de Palma Condominiums.

À propos de Groupe Devimco

Groupe Devimco est un chef de file du développement immobilier au Québec qui se démarque dans la mise en œuvre de projets immobiliers d'envergure, dont des complexes de type « lifestyle » et TOD (Transit-Oriented Development) alliant des composantes commerciales, affaires, loisirs et résidentielles. Associant innovation et créativité, Groupe Devimco participe au rayonnement des milieux créés et des communautés dans lesquelles ils s'inscrivent, au bénéfice de ses occupants et de ses visiteurs. Récemment, Groupe Devimco est devenu membre fondateur de l'Institut des villes nouvelle génération de l'Université Concordia.

Depuis 2005, Groupe Devimco réalise le projet le District GriffinMD, un véritable milieu de vie où tout le tissu social d'une vraie communauté est représenté. Elle développe aussi SOLAR UniquartierMC, le plus important projet TOD au Québec. Groupe Devimco procède également à la construction du Square Children'sMC, nouveau projet phare qui permettra de revitaliser le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants et de redonner un nouveau souffle au quartier.

Devimco a débuté, en 2020, la construction du MAA Condominiums et PenthousesMC, situé au centre-ville de Montréal sur la rue Peel, un projet aussi riche que l'histoire du MAA Club Sportif qu'il permettra de revitaliser. Le coup d'envoi de Maestria CondominiumsMC, le plus grand projet résidentiel à usage mixte jamais construit à Montréal et situé au cœur du Quartier des Spectacles, a également été donné à la fin de 2019. Il fut suivi, en 2021 par le lancement du chantier d'Auguste & Louis CondominiumsMC, un projet unique qui constitue la toute première phase de ce projet situé sur le site de l'ancienne maison de Radio-Canada. En 2022, Groupe Devimco signe également le projet Wellington sur le BassinMC, faisant partie du projet District Griffin, dans le quartier Griffintown.

Enfin, Groupe Devimco réalise les projets Sir Charles Condominiums et Myral Condominiums, des développements de type TOD dans le secteur du centre-ville de Longueuil et de la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers et rentables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel et il privilégie une approche de développement fondée sur les facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) menant à des projets durables. Au 31 décembre 2024, il comptait 25 projets immobiliers en développement ou en construction d'une valeur de 5 milliards $; 82 immeubles en gestion d'actifs et 5 millions de pi2 de terrain à vocation industrielle à développer. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,99 milliards de dollars au 30 novembre 2024 investis en grande partie dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

SOURCE Groupe Devimco

Informations : Justin Meloche, 514 995-9704, [email protected]