MONTRÉAL, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Groupe Devimco, en collaboration avec Groupe Grandio, est fier d'annoncer l'expansion de leur partenariat fructueux avec l'ouverture de trois nouveaux restaurants qui s'installeront dans le basilaire commercial du projet Maestria Condominiums, situé au cœur du Quartier des spectacles. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de continuité, le Groupe Grandio ayant déjà établi des franchises prospères au sein du projet Solar Uniquartier à Brossard.

Dans un contexte où le secteur de la restauration fait face à certains défis importants, Devimco et Grandio font preuve d'audace et d'optimisme en unissant leurs forces pour lancer de nouveaux espaces gastronomiques au centre-ville de Montréal. Cette expansion marque également une première incursion de la bannière Cochon Dingue dans la région de Montréal.

Reconnu pour son menu diversifié du déjeuner au souper et son ambiance chaleureuse, Le Cochon Dingue, ouvrira ses portes au printemps 2025. La chaîne chouchou des résidents de Québec, qui compte actuellement six établissements dans la région de la Capitale-Nationale, pourra accueillir jusqu'à 250 clients. Suivront IRU Izakaya en juin 2025, offrant une expérience authentique de bistro japonais, et Chez Lionel en septembre 2025, avec son ambiance conviviale et son menu de type brasserie française.

« En phase avec la transformation urbaine et la densification, notre partenariat avec le Groupe Grandio témoigne de notre engagement envers la création de projets mixtes. L'ouverture de ces trois restaurants au sein de Maestria Condominiums est non seulement une preuve de notre confiance dans l'avenir de la restauration à Montréal, mais aussi une célébration de notre volonté commune d'offrir des expériences culinaires exceptionnelles. La poursuite de notre collaboration avec le Groupe Grandio vient renforcir notre vision partagée d'enrichir la vie urbaine à travers des projets innovants et de qualité. »

- Caroline Girard, vice-présidente, Gestion immobilière et location, au sein du Groupe Devimco.

« Notre équipe est fière de venir renforcer sa présence au centre-ville de Montréal, avec des marques qui n'y sont pas encore. Notre offre de restauration est variée et saura faire plaisir aux festivaliers, gens d'affaires et visiteurs qui fréquentent le Quartier des spectacles et les environs.»

- Jean Bédard, président et chef de la direction, Groupe Grandio.

« Le Cochon Dingue a la chance d'avoir une clientèle très fidèle qui nous a souvent demandé, au cours des dernières décennies, si l'ouverture d'un établissement à Montréal était dans les plans. Notre affiliation au Groupe Grandio nous amène plusieurs opportunités de croissance et nous sommes fiers d'annoncer notre implantation dans la métropole montréalaise, au coeur d'un quartier vivant et dynamique. »

- Pierre Moreau, PDG de Groupe Restos Plaisirs (membre de Groupe Grandio), propriétaire du Cochon Dingue.

À propos de Groupe Devimco

Groupe Devimco est un leader dans le développement de projets immobiliers mixtes au Québec. Notre groupe se distingue par la création d'espaces de vie intégrés qui combinent résidentiel et commercial. Nous sommes reconnus pour notre approche innovante et notre capacité à réaliser des projets qui répondent aux besoins des communautés en favorisant une mixité fonctionnelle.

Nos réalisations, telles que les emblématiques District Griffin et Solar Uniquartier, témoignent de notre expertise en matière de développement de projets mixtes de grande envergure. Chaque projet est conçu avec une vision stratégique, intégrant des espaces commerciaux au rez-de-chaussée pour créer des milieux de vie animés et offrant des services de proximité de qualité.

Le Groupe Devimco met de l'avant des projets qui reflètent les tendances actuelles et futures, tout en contribuant positivement à l'évolution de paysage urbain québécois.

À propos de Grandio

Groupe Grandio rassemble des marques québécoises bien connues dans une même entreprise dont la mission est d'être créateurs de bons moments. Le Groupe compte plus de 4 000 employés qui œuvrent dans plus de 64 succursales sous les bannières suivantes : La Cage, Cochon Dingue, Lapin Sauté, Ciel!, Paris Grill, Café du Monde, Madame Chose, Chez Lionel, IRU Izakaya, Moishes, Gibbys, PF Chang's et Brasseurs du Monde. Plusieurs de ces marques ont également une forte présence en épicerie, notamment dans les produits de détails offerts sous forme de prêts-à-manger. À ces activités s'ajoute un volet de traiteur événementiel, de food truck et de boîtes à cuisiner. En plus de ses valeurs humaines présentes à tous les niveaux de l'entreprise, c'est aussi le développement de concepts novateurs et l'excellence de ses opérations qui fait la renommée de Groupe Grandio. www.grandio.com

À propos du Cochon Dingue

Le Cochon Dingue a ouvert ses portes pour la première fois en 1979, dans le quartier Petit-Champlain. Aujourd'hui, ce sont six succursales dans la région de Québec qui attirent les gourmands avec leurs copieux déjeuners et brunchs, ainsi que leurs délicieux plats bistro mettant en valeur les produits locaux ! Le Cochon Dingue incarne désormais une véritable culture de plaisir, un plaisir cochon et délicieusement coupable ! www.cochondingue.com

