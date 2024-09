MONTRÉAL, le 20 sept. 2024 /CNW/ - Groupe Devimco a amassé un montant de 400 000 $ lors de son événement-bénéfice La soirée des grands visionnaires, qui s'est tenu à la Boutique Devimco, le 19 septembre. Grâce à la générosité et à l'engagement des précieux partenaires et donateurs, les fonds recueillis contribueront aux avancées technologiques du Centre de commandement de l'Hôpital général juif de Montréal.

Groupe Devimco tient à exprimer sa plus profonde gratitude pour le soutien généreux manifesté par ses partenaires à l'occasion de cet événement. La contribution des participants a été déterminante pour le succès de cette initiative, permettant de récolter des fonds essentiels pour soutenir les projets de la fondation.

« Groupe Devimco est profondément reconnaissant de pouvoir compter sur des partenaires partageant la même vision et le même dévouement à l'amélioration des soins de santé, a déclaré Serge Goulet, président de Groupe Devimco. La contribution de chacun permet de faire une différence et mérite d'être chaleureusement remerciée. Ensemble, il est possible de faire une réelle différence et d'apporter des changements positifs durables ».

« Nous sommes profondément reconnaissants de ce don généreux destiné à soutenir le Centre de commandement de l'HGJ, une installation avant-gardiste », a pour sa part expliqué Bram Freedman, président et chef de la direction de la Fondation de l'HGJ. Ces fonds permettront à l'Hôpital d'acquérir des technologies médicales de pointe et nous aideront à continuer d'offrir des soins de santé exceptionnels à l'HGJ et ailleurs. »

Merci encore à tous nos partenaires pour leur précieuse contribution :

Commanditaires 10 000 $

ELEMA experts-conseils

Maçonnerie Mathieu

Groupe Picotte

Germain Larivière

Coffrage Synergy

Desjardins Entreprise

Fasken

Commanditaires 8 000 $

Le Cabinet de relations publiques NATIONAL Inc.

Commanditaires 5 000 $

Gallagher

Courlem électrique

Les toits Vertige

Rampes avant-garde

BNC - Financement immobilier

Cuisines Ambiance

Davies Ward Phillips & Vineberg

& Vineberg Buisson Gestion Patrimoine

