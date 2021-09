Lancement du projet de construction d'une école primaire-secondaire en remplacement de l'école secondaire New Carlisle

NEW CARLISLE, QC, le 24 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec poursuit son objectif de donner la priorité à l'éducation. C'est pourquoi le ministre des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, au nom du ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, est fier d'annoncer aujourd'hui que le projet de construction d'une école primaire-secondaire en remplacement de l'école secondaire New Carlisle est lancé.

Le coût du projet est estimé à 32 millions de dollars. Le remplacement de cette école par un nouvel environnement stimulant et moderne permettra d'accueillir notamment 6 groupes d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et 145 élèves du secondaire. L'infrastructure sera construite selon la nouvelle vision gouvernementale des « belles écoles » : perspective d'intégration à la communauté et développement durable, espaces communs, architecture moderne, lumière naturelle, accents de bleu et présence significative du bois et de l'aluminium.

« Aujourd'hui, c'est une très belle journée pour des centaines de jeunes de la région. Chaque fois que nous annonçons la construction d'une école, je suis fébrile parce que nous offrons un milieu de vie à nos jeunes. Un endroit où ils vont consacrer une grande partie de leur jeunesse et forger des amitiés et des souvenirs. C'est aussi un grand moment, car nous répondons à un besoin important. Je suis persuadé que la construction de cette école favorisera la persévérance, la réussite et le plein épanouissement des élèves de la région. »

Jonatan Julien, ministre des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Les investissements réalisés aujourd'hui et au cours des dernières années confirment que notre gouvernement place les élèves et l'école qu'ils fréquentent au cœur de ses priorités. Je le répète, il est essentiel d'investir dans l'éducation pour favoriser la réussite scolaire. La poursuite du déploiement de la nouvelle génération d'écoles répond à un besoin criant et permet d'offrir à nos élèves et au personnel scolaire des environnements d'apprentissage adaptés à leurs besoins, des milieux de vie modernes et stimulants. Les travaux qui sont et seront réalisés font partie intégrante de la relance économique des régions du Québec, notamment par l'utilisation de matériaux locaux. Je suis convaincu que nos belles écoles favoriseront également la socialisation des élèves et permettront à la communauté de développer un sentiment de fierté et d'appartenance envers leur école locale. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

Cet investissement est prévu au Plan québécois des infrastructures 2020- 2030 et est conforme aux règles budgétaires d'investissements 2018-2019 à 2020-2021.

