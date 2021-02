Lancement du projet cohorte relance durable : De l'expertise et du financement pour aider plus d'entreprises régionales à adopter des pratiques écoresponsables

QUÉBEC, le 24 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Avoir un bon bilan environnemental procure plusieurs avantages compétitifs aux entreprises. Toutefois l'expertise et les coûts nécessaires pour y arriver ne sont pas toujours accessibles pour les plus petites entreprises situées en milieu rural. Voilà pourquoi le Réseau des SADC et CAE, avec le soutien financier du Fonds Écoleader, lance aujourd'hui le projet Cohorte Relance Durable qui, par du soutien technique et du financement, permettra d'aider 75 PME et organisations à adopter des pratiques d'affaires écoresponsables.

Grâce au projet déposé par le Réseau des SADC et CAE au Fonds Écoleader, les entreprises participantes bénéficieront d'une contribution financière non remboursable pour bénéficier des services d'un expert en développement durable. La valeur totale du projet est estimée à 380 000 $, dont la moitié est financée par le Fonds Écoleader.

Le Réseau fournira aussi l'expertise nécessaire, par la participation de plusieurs SADC et CAE très impliqués en développement durable et leurs experts. Ces derniers détiennent des connaissances uniques en relance durable et en comptabilité verte ainsi qu'une fine connaissance des nouveaux défis engendrés par la crise de la COVID-19 dans leur milieu. Ils soutiendront les entreprises à une relance durable adaptée à leurs nouvelles réalités.

« Nous sommes très heureux de bénéficier du soutien du Fonds Écoleader pour la mise en œuvre de ce projet. Depuis plus de 10 ans, les SADC et CAE aident les entreprises à améliorer leur compétitivité grâce au développement durable. Nous avons déjà en place un réseau solide, et à ce jour, nous avons accompagné plus d'une centaine d'entreprises. Nos résultats sont concluants : les entreprises que nous accompagnons réduisent considérablement leur empreinte environnementale tout en augmentant leurs profits. Avec ce projet, nous pourrons en faire plus et accélérer le passage à l'action des entreprises », a affirmé le président du Réseau des SADC et CAE, monsieur Vallier Daigle.

AMÉLIORER LE BILAN ENVIRONNEMENTAL, ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DES ENTREPRISES

Plus particulièrement, les 75 entreprises qui participeront à la cohorte seront accompagnées dans la réalisation d'un diagnostic et d'un plan d'action en développement et en relance durable. Par la suite, elles bénéficieront d'une aide technique personnalisée pour l'implantation des pratiques écoresponsables qui auront été privilégiées par les propriétaires et gestionnaires de l'entreprise.

« Ce projet soutenu dans le cadre du programme de financement du Fonds Écoleader est très structurant, puisqu'il permet d'aider de nombreuses PME partout au Québec à accroitre leur performance environnementale et économique dans un contexte de relance verte. Il nous donne aussi l'occasion de tester, avec le Réseau des SADC et CAE, de nouveaux outils de suivi de projets de cohortes à grand déploiement. », précise Nicolas Girard, directeur général du Fonds d'action québécois pour le développement durable, coordonnateur du Fonds Écoleader.

L'adoption de pratiques écoresponsables au sein des petites entreprises et organisations pourra prendre différentes formes. Elles peuvent par exemple se traduire par l'adoption de nouvelles pratiques énergétiques, par l'adoption de nouvelles pratiques en gestion de matières résiduelles, par l'intégration du développement durable dans les processus de gestion et même par l'optimisation des procédés de fabrication. Toutes des actions qui contribuent à améliorer leur bilan environnemental, économique et social.

À titre d'exemple d'intégration de pratiques écoresponsables au sein des PME réalisée avec les SADC : le Groupe Gibo, un chef de file dans le rembourrage et la finition de bois dans le secteur du meuble, a mis en place avec l'accompagnement de la SADC Kamouraska, une solution pour récupérer ses déchets de polyuréthane. Résultats, l'entreprise réalise un profit de 12 000 $ par année et diminue son empreinte énergétique de 80,1 tonnes d'équivalent CO2 par année.

POUR PARTICIPER À LA COHORTE RELANCE DURABLE ?

Le projet Cohorte Relance Durable sera en vigueur du 1er mars 2021 au 30 septembre 2022. Pour en savoir plus.

Les 67 SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et CAE (Centres d'aide aux entreprises) travaillent depuis 40 ans au développement économique de leur collectivité. Le Réseau des SADC et CAE compte plus de 1 000 professionnels et bénévoles qui soutiennent et financent chaque année plus de 10 000 entrepreneurs et projets de développement économique local. Les SADC et les CAE offrent aux entrepreneurs un accompagnement personnalisé et soutenu, ainsi que des produits de financement souples et adaptés à leurs besoins. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement les SADC et les CAE.

