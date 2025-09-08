Lancement du programme pour le soutien aux médias autochtones

QUÉBEC, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère de la Culture et des Communications lance aujourd'hui le programme Aide au fonctionnement pour les médias autochtones (PAMA). Les médias autochtones ou leurs mandataires, peuvent déposer une demande de soutien jusqu'au 10 octobre prochain.

Ce programme a comme objectif de permettre aux médias autochtones de maintenir la production et la diffusion de contenus consacrés à l'information locale et culturelle dans une langue autochtone ou dans une langue comprise par leur communauté. Les sommes sont octroyées directement à des médias autochtones ou à leurs mandataires.

Le PAMA a été mis en place pour répondre au besoin fondamental de communication des communautés autochtones, lesquelles sont souvent éloignées les unes des autres et isolées. L'appui aux médias autochtones s'inscrit en cohérence avec la responsabilité et l'engagement du Ministère à soutenir les langues et les cultures autochtones.

Rappelons qu'en 2024-2025, le PAMA a soutenu le fonctionnement de 22 médias autochtones grâce à une aide financière totalisant 647 000 $.

Faits saillants

La somme maximale de la subvention pouvant être accordée aux demandeurs admissibles est de 50 000 $.

Les médias autochtones jouent un rôle essentiel dans la promotion, la valorisation et la préservation des langues autochtones ainsi que dans la transmission des cultures issues des Premières Nations et des Inuit.

Le programme permet de mettre en œuvre la mesure 1.3 - Bonifier l'aide et assurer un soutien adéquat aux médias autochtones dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027.

