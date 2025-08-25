Lancement du 8e Appel de projets en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif

QUÉBEC, le 25 août 2025 /CNW/ - Le ministère de la Culture et des Communications lance aujourd'hui le 8e Appel de projets en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif, qui se tiendra jusqu'au 6 octobre 2025.

Cet appel de projets vise à accroître et à enrichir l'offre d'activités culturelles destinées aux jeunes de la petite enfance, du préscolaire, du primaire, du secondaire ainsi que du collégial dans toutes les régions du Québec. Il contribue, entre autres, à soutenir les artistes professionnels, les écrivaines, les écrivains et les organismes désirant réaliser avec les jeunes un projet culturel qui vient s'intégrer au parcours éducatif de ces derniers. Il est à noter que les projets soutenus doivent se dérouler en dehors des heures de classe s'ils sont réalisés à l'école. Chaque projet retenu peut se voir accorder une aide financière allant jusqu'à 75 % des dépenses admissibles, pour un montant maximal de 50 000 $.

Depuis le lancement du premier Appel de projets en août 2018, le Ministère a accordé un budget total d'environ 14 M$ pour la réalisation de près de 700 projets culturels à travers le Québec. Cela démontre les efforts déployés par le Ministère pour offrir aux jeunes des expériences culturelles riches et diversifiées tout au long de leur cheminement scolaire, et ce, afin de participer à leur formation et de contribuer à leur réussite scolaire.

