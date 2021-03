Lancement du Programme pilote d'immigration permanente des préposés aux bénéficiaires - Une porte d'entrée vers l'immigration permanente consacrée aux préposés aux bénéficiaires

MONTRÉAL, le 31 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Nadine Girault, annonce aujourd'hui le lancement du programme pilote d'immigration permanente des préposés aux bénéficiaires. Conçu en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l'Éducation et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ce programme permettra aux travailleuses étrangères et aux travailleurs étrangers temporaires occupant des emplois de préposé aux bénéficiaires au Québec d'accéder à un statut permanent et, ainsi, de pourvoir de façon permanente les besoins de main-d'œuvre dans un travail essentiel à la qualité des soins au Québec.

Le programme pilote est d'une durée maximale de cinq ans et permettra de sélectionner annuellement jusqu'à 550 requérantes et requérants principaux qui sont déjà au Québec et qui occupent un emploi de préposé aux bénéficiaires depuis au moins 12 mois. Il comporte deux volets : « Travail » et « Études-travail ». La période de réception des demandes est ouverte du 31 mars au 31 octobre 2021.

La personne requérante principale peut inclure les membres de sa famille au moment de la présentation de sa demande de sélection permanente. Si la personne requérante principale répond aux exigences du programme, elle et les membres de sa famille se verront délivrer un Certificat de sélection du Québec (CSQ).

Pour répondre aux enjeux de recrutement qui persistent dans des secteurs d'emploi précis, ce programme s'ajoute au Programme pilote d'immigration permanente des travailleurs de la transformation alimentaire lancé le 24 mars dernier.

« Depuis plusieurs années, le Québec est confronté à une pénurie de préposés aux bénéficiaires dans notre réseau de la santé. Avec le lancement de ce nouveau programme pilote, nous nous donnons des outils additionnels pour permettre à ces travailleuses et travailleurs étrangers temporaires de satisfaire un besoin essentiel et de contribuer pleinement à la qualité des soins offerts dans toutes les régions du Québec. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/programmes-pilotes/preposes-beneficiaires/demande-selection.html

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/programmes-pilotes/preposes-beneficiaires/conditions-selection.html

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca