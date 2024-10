TORONTO, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada (Inforoute) et Logiciels Info-Data Inc. (Logiciels) sont heureuses d'annoncer l'intégration de PrescripTIonMC à la plateforme de dossier médical électronique (DME) OFYS de Logiciels, à l'avantage de plus d'un millier de prescripteurs au Canada. Ce partenariat contribuera à moderniser la gestion des ordonnances en réduisant l'utilisation du téléphone et du télécopieur et en simplifiant les flux de tâches cliniques. La signature de l'entente, le 25 juillet dernier, marque une étape importante de l'amélioration des soins aux patients et des services de santé à l'échelle du pays.

Logiciels Info-Data Inc. (Groupe CNW/Inforoute Santé du Canada)

Avec PrescripTIonMC, le service national d'ordonnances électroniques du Canada, les prescripteurs utilisent leur DME pour envoyer directement des ordonnances aux pharmaciens, ce qui réduit le risque d'erreurs manuelles et se traduit par des soins plus efficaces. Les utilisateurs d'OFYS peuvent s'attendre à un déploiement de PrescripTIonMC en 2025. L'ordonnance électronique deviendra alors une partie intégrante de leur flux de tâches au quotidien.

OFYS s'emploie à simplifier les technologies de la santé pour ses clients. « Nous avons toujours eu comme principe de simplifier ce qui est complexe pour aider nos clients, et l'intégration de PrescripTIonMC à notre système reflète bien ce principe », affirme Patrice Drolet, MD, FRCPC, président et directeur général d'OFYS. « Plus de télécopies ni d'appels téléphoniques pour gérer les ordonnances et les renouvellements! Il s'agit de la plus importante avancée technologique liée aux DME au cours des dernières années. »

« Nous sommes heureux de collaborer avec OFYS pour connecter plus de 1 000 prescripteurs à PrescripTIonMC partout au Canada », déclare Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute Santé du Canada. Ce partenariat témoigne de notre volonté commune d'optimiser les outils de santé numériques pour simplifier la gestion des ordonnances. « Ensemble, nous favorisons une expérience plus connectée et plus efficiente des soins de santé. »

L'intégration de PrescripTIonMC au DME OFYS, en assurant un traitement sûr et efficace des ordonnances, entraînera des avantages concrets pour les professionnels de la santé, les cliniques et les patients et contribuera à la transformation de la santé numérique au Canada.

À propos de Logiciels Info-Data Inc.

Logiciels Info-Data Inc. est un important fournisseur de solutions logicielles innovantes visant à simplifier les processus opérationnels et à accélérer la transformation numérique. Depuis sa création, notre entreprise est déterminée à offrir des technologies à la fine pointe et un service exceptionnel à sa clientèle variée. Notre vaste gamme de produits, dont le réputé DME OFYS, le portail patient Sofy et le logiciel de facturation Med-Office, répond directement aux besoins des professionnels cliniques et des patients. À partir de notre siège social situé à Lévis, au Québec, nous visons l'excellence en mettant de l'avant les technologies les plus récentes et une approche axée sur les clients. Pour en savoir plus, visitez www.infodata.ca/InfoData/fr/ et www.ofys.ca/fr/.

À propos de PrescripTIonMC

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIonMC. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIonMC rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs pourront transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIonMC protégera les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales. Visitez www.prescription.ca.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté et plus collaboratif est un réseau en meilleure santé qui optimise les résultats de tous les Canadiens. En misant sur les technologies et innovations numériques, nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la santé, les cliniciens et les patients pour faire progresser les soins connectés au pays. Nos projets, qui améliorent la coordination des soins, donnent aux patients les moyens de jouer un rôle plus actif dans leur santé et fournissent aux soignants l'information nécessaire pour leur offrir de meilleurs traitements tant au point d'intervention que tout au long de leur parcours de soins. Ils permettent avant tout de moderniser notre réseau de la santé pour qu'il soit véritablement axé sur le patient.

Inforoute est une organisation indépendante à but non lucratif financée par le gouvernement fédéral et rend des comptes à son conseil d'administration et aux membres de la Société (les 14 sous-ministres de la Santé fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada). Inforoute est dirigée par une équipe de professionnels chevronnés, tous des experts dans leur domaine respectif, notamment les soins de santé, l'administration, la technologie de l'information et la protection des renseignements personnels. Visitez-nous en ligne au infoway-inforoute.ca/fr

