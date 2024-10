Lancement du programme de récupération des produits de santé: L'AQPP encourage la population à disposer de façon sécuritaire des médicaments périmés à la maison

MONTRÉAL, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Géré par l'Association pour la récupération de produits de santé (ARPS), un nouveau programme de récupération gratuite des médicaments s'est implanté de manière graduelle depuis le 30 juin 2024 dans les pharmacies du Québec, pour remplacer le système en place.

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) en profite pour rappeler à la population l'importance de continuer à rapporter les médicaments périmés ou inutilisés à leur pharmacie pour les éliminer de manière sécuritaire.

Veillez à votre santé, à celle de vos proches et faites un geste pour protéger l'environnement

L'AQPP rappelle que de conserver des médicaments périmés chez soi présente des risques importants pour la santé publique. Les médicaments non utilisés peuvent être détournés de manière accidentelle ou intentionnelle, entraînant des empoisonnements potentiels. Par exemple, des médicaments jetés dans les poubelles publiques ou privées pourraient être utilisés de manière inappropriée, augmentant ainsi les risques de toxicité et de mésusage.

De plus, tout médicament n'étant pas récupéré ou détruit adéquatement peut poser des risques pour l'environnement, notamment en laissant des traces dans la nature, soit dans le sol et dans l'eau.

Des efforts de représentation qui ont porté leurs fruits

« L'AQPP se réjouit du lancement du programme de l'ARPS. La responsabilité de récupérer les médicaments a trop longtemps incombé uniquement aux pharmaciens propriétaires et nous sommes heureux de voir se concrétiser le fruit de plusieurs années d'efforts pour défendre les intérêts des pharmacies, au bénéfice de la sécurité et de la santé de la population », affirme Benoit Morin, président de l'AQPP.

Rappelons que le lancement de ce programme découle de l'ajout des produits pharmaceutiques au Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises. En effet, les entreprises qui mettent en marché les produits au Québec sont désormais responsables de leur gestion en fin de vie. Cela signifie qu'elles doivent offrir et financer des services pour la récupération et la valorisation sécuritaire des médicaments, des produits de santé naturels et des objets piquants, coupants ou tranchants utilisés à des fins médicales.

L'ARPS a ainsi reçu le statut d'organisme de gestion reconnu (OGR) par RECYC-QUÉBEC pour gérer les programmes de récupération afin d'éliminer de façon sécuritaire les médicaments inutilisés et les objets piquants, coupants ou tranchants usagés.

En date du 1er octobre 2024, 1 324 pharmacies sont inscrites au programme.

