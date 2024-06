NANJING, Chine, 29 juin 2024 /CNW/ - La cérémonie de dévoilement du premier écran de cinéma acoustique transparent à DEL au monde a eu lieu le 26 juin au complexe Xinjiekou International Cinema à Nanjing Deji Plaza, en Chine. Le lancement de cet écran de cinéma à DEL montre que le cinéma a mis à niveau l'écran IMAX traditionnel pour devenir le système de projection de film UCine d'Unilumin. Parallèlement, un avant-goût du film « The Royal Cat » a été présenté, invitant les citoyens à vivre sur place la nouvelle expérience audiovisuelle immersive de « résonance sonore et visuelle ».

Le système de projection de films UCine LED d’Unilumin au complexe Xinjiekou International Cinema. (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.) Le système de projection de films UCine LED d’Unilumin au complexe Xinjiekou International Cinema. (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

Il est entendu que cet écran acoustique transparent a été créé par le leader de l'industrie Unilumin et qu'il est le premier du genre au monde à avoir obtenu la certification DCI. Ses dimensions sont de 20,48 m de largeur et de 10,8 m de hauteur, avec une cadence de prise de vues élevées 4K96 et une luminosité maximale de 300 nits. La performance de contraste ultime permet de recréer l'image réelle du film, rendant l'image de la projection de film à haute fréquence d'image plus claire, plus lisse et plus stable.

L'écran de cinéma, qui a obtenu la certification TÜV Low Blue Light, réduit la lumière bleue nocive et protège les yeux. Sa conception unique de système de perforation, avec les haut-parleurs du canal sonore principal placés derrière, atteint la cavité sonore à travers la structure de la boîte à DEL, et obtient l'effet sonore idéal de la salle de cinéma et une sonorité acoustique transparente. L'écran de cinéma à DEL n'a pas besoin de salle de projection spéciale ni d'autres installations, ce qui permet d'économiser beaucoup d'espace pour le cinéma et d'augmenter les besoins en espace visuel de l'auditoire.

Compte tenu de la demande croissante de l'auditoire pour une expérience audiovisuelle haut de gamme, le marché des écrans de cinéma à DEL se développera davantage. La mise à niveau de l'écran IMAX traditionnel au système de projection de films UCine LED d'Unilumin du complexe Xinjiekou International Cinema témoigne également de la grande reconnaissance et de l'optimisme de l'industrie pour les systèmes de projection de films à DEL d'Unilumin.

Il est entendu qu'Unilumin Group est la première entreprise chinoise à obtenir la certification internationale DCI. Elle offre des écrans de cinéma à DEL de différentes tailles, comme des certifications 5 à 20 m et 6 DCI. En plus du complexe Xinjiekou International Cinema à Nanjing, l'entreprise a également créé avec succès des projets comme le Regency Theater à Los Angeles et le cinéma San Ya dans la province du Hainan, en Chine. Elle est aussi devenue un leader dans l'innovation et l'application commerciale de la technologie des écrans de cinéma à DEL.

